Ravasz: Prístup k vodovodu má 68 percent ľudí z rómskej komunity

Ábel Ravasz, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Bratislava 4. septembra (TASR) - Prístup k pitnej vode z verejného vodovodu má v súčasnosti 68 percent ľudí z rómskej komunity z 804 obcí. Informoval o tom splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) v stredu na tlačovej konferencii, kde predstavil tretí diel Atlasu rómskych komunít.Z dát atlasu vyplýva, že 16 percent ľudí má pitnú vodu z vlastnej studne. Verejnú studňu, respektíve výdajné miesto v obci na vodu využíva 10 percent Rómov.uviedol Ravasz.Z 804 obcí, ktoré sú spísané v atlase, nemajú Rómovia v 27 lokalitách žiadny štandardný prístup k pitnej vode. V 61 lokalitách nemá väčšina prístup k vode.povedal splnomocnenec.Pri zbere dát do Atlasu rómskych komunít oslovili 1177 obcí. Početnejšia rómska komunita žije v 804 obciach a mestách, ktoré sa dostali priamo do atlasu. Zber dát do atlasu sa uskutočňoval v regiónoch od decembra 2018 do marca 2019.