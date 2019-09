India si v Rusku objednala zbrane za 14,5 miliardy dolárov

Protilietadlový systém S-400. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 4. septembra (TASR) - India si za uplynulý rok v Rusku objednala zbrane a vojenské vybavenie za 14,5 miliardy dolárov (13,2 miliardy eur), uviedol v stredu Dmitrij Šugajev, ktorý je predsedom ruskej Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSVTS).Pripomenul, že vlani - napriek tomu, že India bola pod tlakom, najmä zo Spojených štátov - boli podpísané zmluvy na dodávku do Indie ruských systémov S-400, fregát z projektu 11356, ako aj na veľkú dodávku streliva pre indické letectvo, námorné a pozemné sily.Dodal, že sa pokračuje v rokovaniach o dodávke a licencovanej výrobe prenosného protilietadlového raketového systému Igla-S pre Indiu. Pripomenul, že Rusko vlani vyhraloŠugajev tiež uviedol, že dôležitou témou rokovaní medzi Ruskom a Indiou je aj popredajný servis.Šugajev prišiel s týmito informáciami v čase, keď sa ruský prezident Vladimir Putin vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe stretol s indickým premiérom Naréndrom Módím. Ten označil Rusko zaVýchodné ekonomické fórum sa vo Vladivostoku začalo v stredu a tento jeho ročník - piaty v poradí - je zameraný na rozvoj vzťahov s Indiou, Japonskom, Malajziou a Mongolskom.Východné ekonomické fórum sa organizuje ako príležitosť na získanie investorov do tohto nesmierne bohatého regiónu a na posilnenie hospodárskych vzťahov s hospodársky silnými krajinami Ďalekého východu a juhovýchodnej Ázie.Ako konštatovala agentúra DPA, Rusko v poslednom čase sústreďuje svoj hospodársky potenciál na východ, keďže jeho vzťahy so Západom sú poznamenané sankciami, ktoré boli uvalené v roku 2014 po pripojení Krymu k subjektom Ruskej federácie.Spojené štáty v reakcii na zasahovanie Ruska do krízy na Ukrajine uvalili sankcie na ruskú štátnu zbrojársku exportnú firmu Rosoboronexport.