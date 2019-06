Ráž a Baláž uvedú na AFF Košice digitálne zreštaurovanú Rabaku

Na snímke Jožo Ráž. Foto: TASR/Jaroslav Novák Na snímke Jožo Ráž. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 9. júna (TASR) - Novinky z Cannes a ďalších prestížnych festivalov, ale aj slovenské tituly ponúkne 27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest Košice, ktorý sa bude konať od 14. do 22. júna. Organizátori avizujú zvlášť silnú sekciu Slovenská sezóna, v ktorej uvedú 16 filmov, z toho deväť snímok v premiére.Slovenská sezóna je tento rok bohatá najmä na novinky a debuty. "Dva hrané filmy sú špeciálne premiéry, lebo si nepamätám, kedy naposledy dve slovenské hrané premiéry majú svoj pôvod na východnom Slovensku," uviedol na nedávnej tlačovej konferencii v Bratislave umelecký riaditeľ festivalu Peter Nágel.Diváci sa podľa neho môžu tešiť na nový celovečerný slovenský film z prostredia kasín a politiky - Casino SK od debutujúceho režiséra Jána Sabola."Je to opäť pokus o žánrový film, ktorý sa v poslednej dobe na Slovensku veľmi vďačne ujíma a diváci ho vyhľadávajú. Film má skvelé herecké obsadenie - Roman Luknár, Pavel Kříž, Zuzana Kanócz, Marek Majeský a ďalší," priblížil snímku, ktorej ústrednou témou nie sú len príbehy viažuce sa k priestoru kasína, hazardu a hráčom pokru, ale aj príbehy z vonkajšieho sveta - hra ako životný pocit daný človeku od narodenia.Druhý hraný debut, ktorý premietne košický festival v premiére, je tragikomédia z východu "Loli paradička" od debutantov, otca a syna, Richarda a Víťa Staviarskych."Je takým rodinným podnikom, najskôr Víťo Staviarsky napísal predlohu a jeho dve deti, režisér Richard Staviarsky a produkčná Mária Staviarska, sa jej ujali. Po dlhých peripetiách sa im podarilo film dokončiť," predstavil Nágel premiérový film v sekcii Slovenská sezóna, ktorú ďalej tvorí aj sedem nových dokumentárnych titulov.Medzi nimi je napríklad najnovší film Petra Kerekesa Batastories, celovečerný dokument o výrobe a predaji topánok a obuvníctve, zachytávajúci dôležité míľniky aj omyly spojené s budovaním veľkolepého rodinného baťovského impéria, i koprodukčný poľsko-slovenský film Vietor (r. Michal Bielawski), ktorého je Kerekes producentom."Objavom bude Pavol Barabáš, nie v zmysle Paľa Barabáša ako ho poznáme, nebude to žiaden film z hôr, meditatívny film z oblasti prírody, ale celovečerný dokument o hudobnom skladateľovi Svetozárovi Stračinovi, ktorý je podpísaný pod mnohými skvelými slovenskými filmami. Barabáš ho svojím spôsobom objavil a prezentuje vo veľmi zaujímavej polohe," poznamenal Nágel k snímke.Barabáš na nej pracoval niekoľko rokov. Zbieral materiál, aby zo súkromných aj oficiálnych archívov a výpovedí vystaval film, v ktorom si uctil vzťah Stračinu k pôvodnej folklórnej hudbe, priblížil jeho neúnavnú zberateľskú činnosť a zachytil jeho tvorivé a osobné peripetie.Okrem 16 titulov premietnu v sekcii Slovenská sezóna aj dva filmy špeciál. Snímkou Dušana Hanáka Papierové hlavy (1995) chcú organizátori AFF reagovať na blížiace sa 30. výročie Novembrovej revolúcie."Zároveň to bude pripomenutie nedožitých 80. narodenín Aloisa Hanúska, ktorý bol kameramanom tohto filmu," dodal Nágel s tým, že druhou "mediálne a divácky vzácnou špecialitkou" bude uvedenie legendárneho filmu Rabaka režiséra Dušana Rapoša z roku 1989.Mimoriadne úspešný film digitálne zreštauroval Slovenský filmovú ústav (SFÚ). V Košiciach ho uvedú Jožo Ráž a Ján Baláž, členovia skupiny Elán, spolu so svojím dvorným textárom a scenáristom filmu Borisom Filanom.