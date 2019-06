Wrestler John Cena sa predstaví v deviatom filme zo série Rýchlo a zbesilo

John Felix Anthony Cena Jr.*

*už má za sebou úlohy vo filmoch Vojak (2006), 12 kôl (2009), Vykoľajená (2015), Ocko je doma (2015), Ocko je doma 2 (2017) alebo Blokoti (2018). V roku 2005 vydal svoj debutový album You Can't See Me, na ktorom spolupracoval aj jeho bratranec Tha Trademarc.





BRATISLAVA 9. júna (WebNoviny.sk) - Vo filme Fast & Furious 9 sa predstaví aj americký wrestler, herec a rapper John Cena.Štyridsaťdvaročný rodák z West Newbury v Massachusetts to potvrdil prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter s tým, že je to pre neho „neuveriteľná česť“.V ďalšom filme zo série Rýchlo a zbesilo sa predstavia aj Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster či Tyrese Gibson. Snímku plánujú uviesť do amerických kín v máji 2020.