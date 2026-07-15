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15. júla 2026
Ráž odmieta tvrdenia PS o zneužívaní pošty. Vysvetlil, prečo sa v rámci primátorskej kampane rozhodol posielať osobné listy
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie financovanie kampane Kampaň Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR
Celkovo posielal 200-tisíc kusov osobných listov. Ján Hargaš z
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15.7.2026 (SITA.sk) - Celkovo posielal 200-tisíc kusov osobných listov.
Ján Hargaš z Progresívneho Slovenska (PS) tvrdí, že Jozef Ráž zneužíva Slovenskú poštu na svoju primátorskú kampaň.
“Minister dopravy Jozef Ráž naplno rozbehol kampaň na primátora Bratislavy. Okrem toho, že sa tvári ako nezávislý kandidát, aj keď za ním stojí strana Smer, sme sa dozvedeli, že sa na kampani rozhodol šetriť. Kampaňuje totiž za peniaze nás všetkých," uvádza Hargaš. Poslanec PS upozornil na to, že obyvateľom Bratislavy tieto dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im Ráž prihovára.
„Svoje slová považuje za natoľko dôležité, že zamestnanci pošty dostali pokyn, aby boli zásielky roznesené prioritne. Aby si to overil, robia sa denné odpočty. List však nie je ani poriadne označený v zmysle pravidiel kampane. Je teda pravdepodobné, že Ráž porušuje zákon," dodal Hargaš a Rážovo konanie označil za zneužitie postu ministra.
Jozef Ráž v reakcii pre SITA uviedol, že listy sa rozhodol posielať preto, že chcel aj takouto dôvernejšou formou osloviť rôzne skupiny obyvateľstva.
„V dobe sociálnych sietí, kde funguje veľmi skratkovitý obsah, je to možnosť, ako odkomunikovať moje posolstvá v širšom rozsahu a som rád, že aj takýmto spôsobom môžem byť bližšie k občanom," priblížil minister dopravy a zároveň kandidát na primátora Bratislavy. Svoju kampaň vyjadril aj v konkrétnych číslach.
„Celkovo sme posielali 200-tisíc kusov osobných listov. Ich výroba stála dokopy 7822,80 eura s DPH a túto položku už nájdete aj na transparentnom účte. Slovenská pošta tieto listy distribuovala za 14 022 eur s DPH. Naša PR agentúra oslovila viacero spoločností, pričom najlepší pomer ceny a výkonu ponúkla Slovenská pošta. Aj túto platbu už nájdete na transparentnom účte," vysvetlil Ráž. Zároveň odmietol tvrdenie, že by vydal pokyn na špeciálne zaobchádzanie s uvedenými zásielkami.
„Pošta takto postupuje absolútne štandardne pri všetkých politických listoch či letákoch, keďže sú to mimoriadne citlivé záležitosti. Bol by som rád, ak by pán Hargaš predtým, ako začne niekoho očierňovať a vymýšľať si neexistujúce kauzy, najprv oslovil mňa alebo Slovenskú poštu a overil si, ako to naozaj je. Okrem iného by zistil, že pošta presne rovnaký postup uplatnila aj nedávno, keď roznášala letáky PS," zdôraznil Ráž.
Podľa neho bolo z povahy spomínaného listu dostatočne zrejmé, že ide o volebnú kampaň. „Ak budeme ešte v budúcnosti niečo podobné realizovať, zameriame sa na to, aby bolo označenie jasnejšie," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Ráž odmieta tvrdenia PS o zneužívaní pošty. Vysvetlil, prečo sa v rámci primátorskej kampane rozhodol posielať osobné listy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ján Hargaš z Progresívneho Slovenska (PS) tvrdí, že Jozef Ráž zneužíva Slovenskú poštu na svoju primátorskú kampaň.
“Minister dopravy Jozef Ráž naplno rozbehol kampaň na primátora Bratislavy. Okrem toho, že sa tvári ako nezávislý kandidát, aj keď za ním stojí strana Smer, sme sa dozvedeli, že sa na kampani rozhodol šetriť. Kampaňuje totiž za peniaze nás všetkých," uvádza Hargaš. Poslanec PS upozornil na to, že obyvateľom Bratislavy tieto dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im Ráž prihovára.
Porušuje Ráž zákon?
„Svoje slová považuje za natoľko dôležité, že zamestnanci pošty dostali pokyn, aby boli zásielky roznesené prioritne. Aby si to overil, robia sa denné odpočty. List však nie je ani poriadne označený v zmysle pravidiel kampane. Je teda pravdepodobné, že Ráž porušuje zákon," dodal Hargaš a Rážovo konanie označil za zneužitie postu ministra.
Jozef Ráž v reakcii pre SITA uviedol, že listy sa rozhodol posielať preto, že chcel aj takouto dôvernejšou formou osloviť rôzne skupiny obyvateľstva.
„V dobe sociálnych sietí, kde funguje veľmi skratkovitý obsah, je to možnosť, ako odkomunikovať moje posolstvá v širšom rozsahu a som rád, že aj takýmto spôsobom môžem byť bližšie k občanom," priblížil minister dopravy a zároveň kandidát na primátora Bratislavy. Svoju kampaň vyjadril aj v konkrétnych číslach.
200-tisíc osobných listov
„Celkovo sme posielali 200-tisíc kusov osobných listov. Ich výroba stála dokopy 7822,80 eura s DPH a túto položku už nájdete aj na transparentnom účte. Slovenská pošta tieto listy distribuovala za 14 022 eur s DPH. Naša PR agentúra oslovila viacero spoločností, pričom najlepší pomer ceny a výkonu ponúkla Slovenská pošta. Aj túto platbu už nájdete na transparentnom účte," vysvetlil Ráž. Zároveň odmietol tvrdenie, že by vydal pokyn na špeciálne zaobchádzanie s uvedenými zásielkami.
„Pošta takto postupuje absolútne štandardne pri všetkých politických listoch či letákoch, keďže sú to mimoriadne citlivé záležitosti. Bol by som rád, ak by pán Hargaš predtým, ako začne niekoho očierňovať a vymýšľať si neexistujúce kauzy, najprv oslovil mňa alebo Slovenskú poštu a overil si, ako to naozaj je. Okrem iného by zistil, že pošta presne rovnaký postup uplatnila aj nedávno, keď roznášala letáky PS," zdôraznil Ráž.
Podľa neho bolo z povahy spomínaného listu dostatočne zrejmé, že ide o volebnú kampaň. „Ak budeme ešte v budúcnosti niečo podobné realizovať, zameriame sa na to, aby bolo označenie jasnejšie," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Ráž odmieta tvrdenia PS o zneužívaní pošty. Vysvetlil, prečo sa v rámci primátorskej kampane rozhodol posielať osobné listy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie financovanie kampane Kampaň Kandidát na primátora Kandidát na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku Minister dopravy SR
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