Reakcia vedenia SND na kritiku zo strany časti súboru Opery SND

20.4.2022 - Vedenie Slovenského národného divadla sa v rámci ozdravného plánu divadla rozhodlo znížiť stavy interných sólistov Opery SND.Za tento krok si vyslúžilo medializovanú kritiku zo strany časti operného súboru, v ktorej vedeniu SND vyčítajú, že ide o prejav neúcty voči domácim umelcom a likvidáciu opery na Slovensku.Vedenie SND má za to, že zníženie počtu interných sólistov je síce nepopulárny, ale logický a pragmatický krok, ktorý je nevyhnutný.Zároveň sa chce vymedziť voči vášnivej debate na sociálnych sieťach, v ktorej zo strany sólistov Opery SND zaznievajú často nepravdivé a zavádzajúce informácie."Od začiatku s našimi sólistami jasne a priamo komunikujeme. Mrzí nás, že naše argumenty nepočúvajú a namiesto konštruktívnej debaty sa vášne presunuli na sociálne siete, kde zaznievajú veľmi vyhrotené a emotívne vyhlásenia, ktoré sa nezakladajú na pravde,” hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička."Je nám to ľúto, lebo našich spevákov si vážime, s ich pôsobením na doskách SND naďalej počítame a všetkým nám ide o to, aby zo SND bolo moderné európske divadlo s prestížnou opernou scénou, no na tejto ceste musíme urobiť aj nepopulárne rozhodnutia,” dodáva.Sólistický ansámbel Opery SND mal pri nástupe nového vedenia 27 členov. S týmto počtom sólistov bolo Slovenské národné divadlo jedným z posledných divadiel v Európe, ktoré zamestnáva taký veľký sólistický súbor, pričom nie je schopné všetkých sólistov efektívne vyťažiť."Pri počte 80 predstavení na sezónu a počte 27 sólistov je možné zabezpečiť jednému sólistovi maximálne 13 predstavení. Počet relevantných hracích mesiacov je 10, takže v priemere nie je možné prideliť jednému sólistovi viac ako 2 predstavenia mesačne a to pri štandardnej pracovnej zmluve na plný pracovný úväzok. Takéto fungovanie sa dá iba ťažko nazvať efektívnym a hospodárnym,” objasňuje Matej Drlička.Dodáva, že všetky moderné európske divadlá redukujú svoje sólistické ansámble na minimum a väčšinu sólistov si najímajú ako hostí. SND tak nasleduje už overený spôsob fungovania."Niektoré zahraničné divadlá, ako napríklad Le Monnaie de Munt v Belgicku, Opera National de Lyon vo Francúzsku, Teatr Wielki Opera Narodowa v Poľsku, National Opera & Balet v Holandsku, Maďarská štátna opera a mnohé ďalšie, už nemajú domáci sólistický súbor vôbec - tu si dovoľujem podotknúť, že o takejto redukcii v SND neuvažujeme a plánujeme zachovať dostatočný počet sólistov potrebný pre zdravé fungovanie,” objasňuje generálny riaditeľ SND Matej Drlička.Dôvodmi takéhoto nastavenia sú najmä prevádzková flexibilita, sloboda divadla pri výbere obsadenia do nových produkcií a vysoká divácka atraktivita."Hosťujúci umelci sú pre každé operné divadlo z prevádzkových dôvodov nevyhnutní, zároveň prinášajú domácemu publiku nový zážitok a v prípade zvučných mien aj prestíž pre divadlo. Záujem divákov o hosťujúcich umelcov je zjavná aj u nás a porovnania prehľadov predaných vstupeniek za uplynulé roky na predstavenia s domácimi a hosťujúcimi sólistami potvrdzujú tento trend, ktorý je vo svete bežne akceptovaný,” dodáva Drlička.SND však plánuje s prepustenými sólistami aj naďalej spolupracovať na základe externých zmlúv. S mnohými sa už teraz ráta v hlavných úlohách pripravovaných operných produkcií."Redukcia počtu interných sólistov v žiadnom prípade neznamená, že s nimi ďalej nepočítame ako s hosťami. Vedenie Opery SND vníma kvality každého člena sólistického súboru a nemá záujem o prerušenie spolupráce ako takej,” prízvukuje Drlička.Aj mnohí sólisti SND sú pravidelnými hosťujúcimi umelcami na iných domácich aj zahraničných operných scénach."Operný spev je zo svojej povahy slobodné povolanie. Najväčšie operné hviezdy, svetové aj domáce, neboli nikdy pridlho späté iba s jedným divadlom. Lucia Popp, Edita Gruberová, Gabriela Beňačková, Peter Dvorský, Ľubica Vargicová, Jolana Fogašová, Dalibor Jenis, Pavol Bršlík, Štefan Kocán a mnohí ďalší svetoví slovenskí operní sólisti spievali a spievajú v divadlách po celom svete. Pretože tak funguje operný svet,” vraví Drlička.Dodáva, že Opera SND nemá byť konečnou stanicou pre najväčšie talenty."Našou úlohou je tieto talenty včas identifikovať, dať im priestor zažiariť a následne ich pravidelne pozývať na ich domovskú scénu, ale zároveň im dopriať, aby šírili svoje umenie po celom svete. Cieľom nevyhnutných reforiem, ktoré sme zhrnuli do názvu Ozdravný plán pre SND nie je likvidovať domácu opernú scénu. Naopak, našim cieľom je prinavrátiť SND na mapu európskych divadiel, vytvoriť najlepšie možné podmienky na prácu pre všetkých zamestnancov a najmä ponúknuť najvyššiu možnú kvalitu našim divákom,” dopĺňa Drlička.V medializovaných výstupoch sólisti Opery SND kritizovali aj zníženie počtu operných predstavení.Drlička vysvetľuje, že dôvod je logický - po zatvorení historickej budovy SND pre jej havarijný stav prišla opera o jednu scénu. O javisko v novej budove sa navyše delí aj s Baletom SND."Tá jedna scéna, na ktorej vidia diváci naše predstavenia slúži aj ako skúšobný priestor a v čase príprav na premiéry, "oprašovania" repertoárových inscenácií, alebo nevyhnutných technických prestavieb, nemôžeme hrať pre divákov,” vysvetľuje Drlička."Niektoré divadlá majú plnohodnotné skúšobné javiská, kde môžu pripravovať premiéry a súčasne hrať na scéne pre divákov, alebo majú také technické a personálne zázemie, že dokážu za pár hodín demontovať jednu a postaviť druhú scénu. My takéto možnosti nemáme a to opäť redukuje počet našich hracích dní," dodáva.