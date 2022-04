Jarné jazzové dni predstavia aj bubeníka N. Smitha

V Bratislave bude koncertovať jeden z najlepších svetových bubeníkov. Nate Smith sa na Jarných openair jazzákoch, ktoré budú 28. júna v Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach, predstaví so svojou kapelou Kinfolk a raperom Kokayi. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.





Bubeník, producent a skladateľ Nate Smith patrí medzi svetovú hudobnú elitu už takmer dve desaťročia. Do pozornosti fanúšikov aj svetových hudobníkov sa dostal v roku 2003, keď začal hrávať s kvintetom Davea Hollanda. Odvtedy koncertoval po boku hviezd ako Pat Metheny, Dave Holland, Chris Potter, José James, John Patitucci, Ravi Coltrane a mnohých ďalších. Nate Smith bol už mnoho rokov vyhľadávaným bubeníkom, keď nedávno začal so sólovou kariérou.V roku 2017 vydal debutový album Postcards from Everywhere s projektom Kinfolk a hneď s ním získal dve nominácie na Grammy. Okrem jazzovej scény sa vrhol aj na pop-rock a spolupracuje so spinoffovou skupinou Vilfpeck, The Fearless Flyers, Brittany Howard (z Alabama Shakes) a vystupuje so skladateľmi ako Emily King a Van Hunt. Mnoho fanúšikov má aj na internete, kde majú jeho videá milióny vzhliadnutí a patrí medzi najvplyvnejších a najpopulárnejších bubeníkov svojej generácie. Hudba Smitha čerpá z rôznych hudobných žánrov, stretáva sa v nej moderný jazz, R'n'B, folk aj pop.V Bratislave na Jarných openair Bratislavských jazzových dňoch 28. júna bude Nate Smith koncertovať s projektom Kinfolk a raperom Kokayi. Spolu so Smithom (bicie) na pódiu vystúpi aj Brad Allen Williams (gitara), Jon Cowherd (fender Rhodes), Fima Ephron (elektrická gitara), Jaleel Shaq (alto/soprano saxofón), Amma Whatt (spev) a Kokayi (spev/rap).Bližšie informácie o koncerte sú k dispozícii na www.jarnejazzaky.sk