REAKCIE POLITIKOV na obvinenie Dobroslava T. za zneužívanie právomoci

Dobroslav Trnka, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Most-Híd: Ak Dobroslav T. chránil zločincov, musí byť potrestaný

I. Matovič: Obvinenie Dobroslava T. je zadosťučinením pre poctivých ľudí

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) – Obvinenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. zo zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa je potvrdením toho, že polícia a prokuratúra má konať a koná. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Edita Pfundtner (Most-Híd).uviedla Pfuntdner.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Skutku sa mal dopustiť v rokoch 2007 až 2014.vysvetlila polícia.Konať tak mal podľa polície s úmyslom zadovážiť majetkový prospech sebe a Marianovi K.dodala polícia.Možné obchodovanie s nahrávkou Gorily naznačuje údajný rozhovor Dobroslava T. s Marianom K., ktorého nahrávku v októbri zverejnil Denník N. Bývalému generálnemu prokurátorovi mal Marian K. nadávať, pretože sa vraj pokúsil Gorilou vydierať finančníka skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Ten sa dištancoval od všetkých, s ktorými má byť podľa komunikácie spájaný, a odmietol ich.Ak sa potvrdí, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav T. chránil zločincov a kryl ich zločiny, musí byť čím skôr potrestaný. V reakcii na jeho obvinenie to uviedla koaličná strana Most-Híd.napísala strana v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Klára Magdeme. "doplnila Magdeme.Obvinenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. je zadosťučinením pre obyčajných, poctivých ľudí. Vyhlásil to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Nezaradená poslankyňa parlamentu Veronika Remišová si myslí, že Dobroslav T. by mal byť stíhaný väzobne, "aby sa zabránilo ovplyvňovaniu a mareniu vyšetrovania".uviedol Matovič pre TASR.Podozrení v súvislosti s Dobroslavom T. je podľa Remišovej oveľa viac.uviedla s tým, že je na mieste otázka, či v jeho prípade dlhodobo nehrozí ovplyvňovanie alebo marenie vyšetrovania, a či by nemal byť stíhaný väzobne. Remišová upozornila, že je potrebné stransparentniť proces výberu generálneho, ale aj špeciálneho prokurátora.Pre SaS je neprípustné, že Dobroslav T. je stíhaný na slobode a nie je vo vyšetrovacej väzbe,SaS preto vyzýva špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby pre Dobroslava T. nariadil väzbu.Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) považuje vznesenie obvinenia za správny počin. Orgány by sa podľa nej mali pozrieť aj na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára." pýta sa a avizuje, že v tejto súvislosti podáva trestné oznámenie.dodala Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti.reagoval pre TASR predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.reagoval na sociálnej sieti líder koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban. Dodal, že v parlamente chcú hneď na prvej schôdzi navrhnúť zmeny pravidiel voľby generálneho prokurátora.dodal.O väzobné stíhanie Dobroslava T. podľa stanoviska neparlamentnej Demokratickej strany opakovane žiadali nezaradení poslanci Jozef Rajtár a Ľubomír Galko. Žiadajú oň aj teraz.napísala strana vo svojom stanovisku.