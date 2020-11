REAKCIE: Utorkové protesty na Slovensku

Na viacerých miestach Slovenska, najmä v hlavnom meste, sa napriek vyhlásenému núdzovému stavu konali protesty proti vláde Igora Matoviča. Ich priebeh si môžete pozrieť tu.



Na verejných zhromaždeniach sa nezúčastňujú policajní provokatéri

Mikulec: Utorkové protesty nemali nič spoločné s pokojným prejavom

Na verejných zhromaždeniach sa nikdy nezúčastňujú žiadni policajní provokatéri. Polícia tak reagovala na komentáre na sociálnych sieťach, podľa ktorých sa na utorkovom proteste mali zúčastniť tajní policajní provokatéri. Ich úlohou malo byť vyprovokovanie davu.„Policajný zbor na verejných zhromaždeniach vykonáva dohľad nad ich priebehom a zasahuje len v nevyhnutných prípadoch – reaguje na vzniknutú situáciu, nikdy neprovokuje," priblížila polícia.Na utorňajšom proteste boli prítomní príslušníci antikonfliktného tímu – policajti v civile s reflexnými vestami, na ktorých bol uvedený názov tímu. „Zmyslom ich práce je komunikovať s účastníkmi zhromaždení, krotiť vášne a predchádzať konfliktom," podotkli policajti.Teória o policajných provokatéroch nemá podľa polície logiku. „Polícia by v takom prípade nenasadzovala svojich príslušníkov do prvej línie ako členov antikonfliktného tímu a tiež by nevystavovala riziku uniformovaných policajtov," uviedla.



Utorkové protesty nemali podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) nič spoločné s pokojným prejavom názoru. Pred stredajším rokovaním vlády potvrdil, že zranení boli viacerí policajti.



„Boli tam ľudia, ktorí naozaj chceli vyprovokovať násilie a bitky, používali rôznu pyrotechniku, výbušniny a aj z tejto pyrotechniky boli zranení niektorí policajti," uviedol minister.



Páchateľov podľa Mikulca identifikovali. Niektorí boli zadržaní, ostatných majú riešiť v ďalších konaniach. Hrozí im aj trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa. Ako pripomenul, trestná sadzba je v tomto prípade do 24 rokov. „My budeme v tomto veľmi dôkladní a prísni," dodal.

Minister vnútra vyjadril policajtom po utorkových protestoch uznanie a obdiv



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vyjadril policajtom po utorkových protestoch vďaku, ale aj uznanie a obdiv. Ocenil, že sa nedali vyprovokovať osobami, ktoré „chceli dnešný sviatok zneužiť na vyvolanie konfliktov a zabudli na jedno – ponúknuť riešenie". Uviedol to na sociálnej sieti.







„Strávil som niekoľko hodín na operačnom centre Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Videl som profesionalitu, zodpovednosť a chladné hlavy. Priamo tam a samozrejme, v teréne," skonštatoval Mikulec.



Hoci mnohí podľa neho nechceli, aby mala spomienka na 17. november 1989 takúto pachuť, na konci dňa má aj tak dobrý pocit, pretože cíti hrdosť na bezpečnostné zložky.

Polícia eviduje päť neohlásených zhromaždení, použila aj donucovacie prostriedky



Polícia v utorok zaznamenala neohlásené verejné zhromaždenia na piatich miestach v Bratislave. Na Námestí slobody a Hodžovom námestí museli policajti pre narušenie verejného poriadku použiť donucovacie prostriedky. Zranený bol jeden policajt. Zadržali tiež viacero osôb. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.







Neohlásené zhromaždenia zaevidovala polícia na Námestí SNP, Hodžovom námestí, Predstaničnom námestí, Námestí slobody a pred budovou Národnej rady SR.



„Na zhromaždeniach sa zúčastnili aj prívrženci krajnej pravice ako aj rizikoví športoví fanúšikovia z Ultras skupín. Verejný poriadok bol narušený na Námestí slobody a na Hodžovom námestí, preto bola polícia nútená použiť donucovacie prostriedky," skonštatovali policajné zložky.



Vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku a poškodzovaniu majetku polícia zabránila. Zranený bol jeden policajt. Podozrenia z útokov na verejného činiteľa polícia preveruje.



„Počas konania zhromaždení hádzali niektoré zúčastnené osoby po policajtoch rôzne predmety – okrem iného aj nôž. Polícia sa taktiež zaoberá ďalšími priestupkami, ktoré budú predmetom dokazovania," priblížili.



Na policajné oddelenia predviedli viacero osôb, naďalej sú zadržané dve osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestných činov.



Ako dodala polícia, v okolí Hodžovho námestia bola počas zhromaždenia blokovaná cestná premávka. Dopravu preto usmerňovali príslušníci dopravnej polície.



