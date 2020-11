Protest v Bratislave online: Pred úradom vlády a Prezidentským palácom sa konajú protivládne protesty. Foto a video

17.11.2020 - Na viacerých miestach Slovenska, najmä v hlavnom meste, sa napriek vyhlásenému núdzovému stavu konajú protesty proti vláde Igora Matoviča.

AKTUÁLNE 18:30 Kotlebovci ukončujú protest pred parlamentom a vyzývajú ľudí, aby sa rozišli pokojne a bez delobuchov.

Na konci protestu sa časť demonštrantov pokúsila dostať do parlamentu a zaútočili na policajtov. Jedného z nich policajti zadržali.

Poslanec ĽSNS Andrej Medvecký, ktorého cez deň policajti zadržali, sa už pripojil k protestu kotlebovcov pred parlamentom. Kotlebovci tvrdia, že mal otras mozgu.

Polícia tvrdí, že poslanca ĽSNS Medveckého zadržali, pretože neuposlúchol výzvu policajta a kládol odpor. „Pri predvádzaní kládla osoba odpor, pri ktorom boli spôsobené menšie zranenia, preto bol ošetrený v zdravotnom zariadení. Následne po podaní vysvetlenia bol prepustený na slobodu,“ povedal policajný hovorca Michal Szeiff.

V ulici, kde býva premiér Matovič, pribudli posilnené policajné hliadky a zábrany. Pred domom horia sviečky, aktuálne je však ulica bez protestujúcich. Podľa Trnavského rádia policajti ešte očakávajú príchod ľudí.

Do ťažkoodencov, ktorí sú pred úradom vlady, hodili petardu. Tesne predtým vytiahli dvoch ľudí z davu. Ľudia opäť pokrikujú na policajtov: „Hanba vám.“

Poslanec ĽSNS Andrej Medvecký, ktorého počas dnešných protestov zadržala polícia, má kriminálnu minulosť – dvakrát bol odsúdený: za jazdu v opitosti a za to, že zbil cudzinca z Dominikánskej republiky. Nateraz nie je jasné, prečo Medveckého zadržali a ani to, ako sa to stalo.

17:30: Kotleba davu ľudí tvrdí, že policajti zbili poslanca ĽSNS Andreja Medveckého „pred jeho ženou a skončil v nemocnici“. Dav skanduje „gestapo“. Kotleba vyzýva ľudí, aby sa šli „prejsť pred parlament“. Jeho tvrdenia overujeme.

Dav demonštrujúcich sa rozdelil, veľká časť išla na Kotlebovu výzvu pred parlament, menšia pred úrad vlády.

Aj pri parlamente sú policajní ťažkoodenci. Dav vedený aj poslancami Kotlebom, Sujom či Šimkom zastavili policajti na schodoch.

Poslanca ĽSNS Andreja Medveckého zadržali a odniesli policajní ťažkoodenci, na hlave mal krvavú ranu, vidno to vo videu Lukáša Machalu, bývalého poradcu Andreja Danka. Z videa nie je jasné, čo situácii predchádzalo.

Pred parlamentom demonštranti hádžu delobuchy a zapaľujú sviečky. Poslanec ĽSNS Suja žiada ministra vnútra Mikulca, aby prišiel vysvetliť, prečo polícia zasiahla proti poslancovi Medveckému a žiadajú jeho prepustenie a Mikulcovu demisiu.

Pred domom Igora Matoviča v Trnave bola po 17.tej hodine skupina demonštrantov, polícia pre Trnavské rádio potvrdila, že monitoruje situáciu. Skupina ľudí je aj v centre na Trojičnom námestí, majú transparent „Chceme slobodu“.

Záchranári počas protestov v Bratislave ošetrili dve osoby





Záchranári počas utorkových protestov v Bratislave ošetrili dve osoby, išlo o tínedžera a dospelého muža. Obdivoch previezli do nemocnice. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.



„Obaja utrpeli úraz hlavy," priblížila hovorkyňa. Ako dodala, ich zdravotný stav si vyžiadal prevoz do nemocnice.

V Bratislave vyšli tisícky ľudí do ulíc protestovať proti vláde Igora Matoviča

Protesty sa popoludní konali na Hodžovom námestí, pred Úradom vlády na Námestí slobody, dav sa presúval tiež z hlavnej stanice. V pohotovosti boli aj bezpečnostné zložky.Okolo 15. hodiny sa začali schádzať na hlavnej stanici najmä futbaloví fanúšikovia. Mnohí boli podgurážení alkoholom, na hlave mali kukly. Kričali heslá na adresu predsedu vlády. Na transparentoch mali aj slogany "Stop diktátorskej vláde" či "dodržujte zákony, dodržujte ústavu". Následne sa presunuli pred Úrad vlády na Námestie slobody a Hodžovo námestie.

Na snímke demonštranti sa presúvajú počas protivládneho protestu pred Prezidentský palác v Bratislave 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Na snímke demonštrant s transparentmi počas protestu pred Prezidentským palácom v Bratislave v utorok 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Pavol Zachar





Pred úradom vlády boli umiestnené mobilné zábrany, ktoré ho oddeľujú od Námestia slobody. Futbaloví ultras fanúšikovia hádzali v týchto miestach delobuchy a snažili sa zhodiť aj zábrany. Na mieste sa nachádzali aj policajti na koňoch.



Následne sa demonštranti spred úradu vlády presunuli k Prezidentskému palácu, kde sa pripojili k stovkám ľudí, ktorí boli na tomto mieste už skôr. Pripravení na mieste boli aj kukláči. Dopravu usmerňujú policajti, ktorí po 16. hodine uzavreli priľahlé ulice. Aj tento protest bol zameraný proti vláde. Zaznela hymna a rôzne pokriky, ako napríklad "Matovič je vírus" alebo "slobodu, slobodu". Na transparentoch prirovnávali ľudia premiéra k Adolfovi Hitlerovi a vládu k fašistom, na kabátoch mali niektorí pripnutú židovskú hviezdu s nápisom netestovaný.



Na snímke demonštranti počas protivládneho protestu pred Prezidentským palacom v Bratislave 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Jaroslav Novák



Časť protestujúcich sa presunula pred parlament. Na snímke demonštranti zapaľujú sviečky počas protivládneho protestu pred parlamentom v Bratislave v utorok 17. novembra 2020.

Na snímke demonštranti a policajti počas protivládneho protestu pred parlamentom v Bratislave v utorok 17. novembra 2020. V pozadí Bratislavský hrad.

Robert Fico ľuďom odkázal, že majú pri protestoch zachovať pokoj





Predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý si 31. výročie Nežnej revolúcie pripomenul symbolickým položením venca k buste Alexandra Dubčeka pred budovou Národnej rady SR. Pri tejto príležitosti vyzval ľudí, aby pri protestoch zachovali pokoj. V okolí parlamentu sa zhromaždili stovky ľudí.

Fico vo svojom príhovore kritizoval politiku vlády, ako aj protipandemické opatrenia a vyzval ľudí, aby presadzovali predčasné voľby formou referenda. Po skončení jeho vystúpenia sa väčšina demonštrácia presunula a pripojila k zhromaždeniam pred prezidentským palácom a úradom vlády.

Medzi protestujúcimi sú aj Slovenskí branci v uniformách, ľudí to mätie, niektorí si myslia, že prišli vojaci.

Po poslancovi ĽSNS Milanovi Mazurekovi reční pred Prezidentským palácom Ján Čarnogurský.

„Sme tu, aby sme vyhnali psychopata Matoviča,“ znie pred Prezidentským palácom po začiatku oficiálnej časti zhromaždenia. Dav tlieska.

Igor Matovič píše, že dnešný deň nie je pohrebom Novembra, ale budíčkom. „Budíčkom, aby sme si o to viac uvedomili, že jeho hodnoty musíme neustále chrániť a deťom vysvetľovať. Aby pochopili, že sloboda bez zodpovednosti je len ilúzia slobody. Aby pochopili, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii, ktorú dnes budeme vidieť v uliciach v bagandžách mašírovať.“

Účastníci protestujú pred Úradom vlády SR proti vláde Igora Matoviča počas núdzového stavu na Slovensku pre pandémiu COVID-19 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Bratislava, 17. november 2020.

Polícia musela použiť slzotvorný plyn Tí dnes pred Úradom vlády SR hádzali delobuchy, niektorí sa snažili zhodiť aj zátarasy oddeľujúce protestujúcich od sídla vlády. Na protest dohliadalo niekoľko desiatok ťažkoodencov a policajti na koňoch. Demonštrujúci pred Úradom vlády SR skandovali heslá ako „Slovensko Slovákom“, „Vlastizrada“ či „Matovič do basy“. Policajti na niektorých použili slzotvorný plyn.

Demonštranti sa spred úradu vlády masovo presúvajú k Prezidentskému palácu, vidia, že cez zátarasy a ťažkoodencov sa k sídlu vlády nedostanú. Presúvajúci sa dav zablokoval dopravu v centre Bratislavy. Policajti už použili aj slzotvorný plyn.

Účastníci prichádzajú z Hlavnej stanice v Bratislave na protest proti vláde Igora Matoviča počas núdzového stavu na Slovensku pre pandémiu COVID-19 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Bratislava, 17. november 2020.

Protesty proti vláde sa konali aj v Prievidzi a Žiline. V Prievidzi sa zišlo niekoľko stoviek ľudí, v centre Žiliny desiatky obyvateľov. Polícia situáciu na oboch miestach monitorovala.

„Polícia situáciu v Prievidzi monitorovala a nezistila narušenie verejného poriadku,“ povedal trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.

Na proteste v Žiline sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí, potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. „Zhromaždenie bolo pokojné a nedošlo k narušeniu verejného poriadku,“ dodala.

Na snímke demonštranti a policajti počas protivládneho protestu pred Úradom vlády SR v Bratislave v utorok 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Na snímke protivládny protest na Námestí Andreja Hlinku v Žiline v utorok 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Erika Ďurčová

Na snímke ľudia počas protestu pred Prezidentským palácom v Bratislave v utorok 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Na snímke ľudia počas protestu pred Prezidentským palácom v Bratislave v utorok 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Na snímke ľudia počas protestu pred Prezidentským palácom v Bratislave v utorok 17. novembra 2020.

Foto: TASR – Pavol Zachar

V Banskej Bystrici protestovalo proti vláde, núdzovému stavu a rúškam pár stoviek ľudí





Zopár stoviek protestujúcich prišlo v utorok, v deň pamätného 31. výročia Novembra '89, na banskobystrické Námestie SNP, aby povedalo hlasné nie súčasnému premiérovi Igorovi Matovičovi, vláde a trvajúcim opatreniam v boji proti pandémii nového koronavírusu, ktoré majú negatívny dosah na celú spoločnosť.



Ako pre TASR uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, polícia nezasahovala, nedošlo k narušeniu verejného poriadku a ani k incidentom.



Počas zhruba 20-minútového stretnutia na námestí vystúpil podnikateľ Miroslav Belička, niekdajšia pravá ruka bývalého predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mariana Kotlebu, ktorý zdôraznil, že tam nie je za žiadnu politickú stranu, ale za svoju rodinu a deti.



Prejav smerujúci proti vyhláseniu núdzového stavu, proti zákazu zhromažďovania sa, povinnému noseniu rúšok, ale aj proti médiám či farmaceutickým firmám si vyslúžil od zhromaždených aplauz. Na záver si všetci zaspievali slovenskú hymnu.





