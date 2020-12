Real Madrid ani FC Barcelona sa v súčasnej forme neprebojujú do Ligy majstrov, tvrdí štúdia

Stratili po trinásť bodov

Barca má o výhru viac

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Duo najväčších španielskych futbalových klubov, Real Madrid FC Barcelona , je na najlepšej ceste k tomu, aby sa v budúcej sezóne 2021/2022 nepredstavili v prestížnej Lige majstrov.Tvrdí to štúdia FiveThirtyEight zverejnená na webe denníka AS, podľa ktorej sa oba tímy v španielskej La Lige v aktuálnej sezóne umiestnia mimo Top 4.Ako uvádza štúdia, majstrovskú trofej v aktuálnom ročníku pri súčasnej forme získa Atlético Madrid s 97 bodmi, za ktorým sa umiestnia San Sebastián (83), Villarreal (69) a FC Sevilla (68).Ak v podaní Realu a Barcelony nedôjde k zlepšeniu formy, Madridčanov čaká podľa štúdie 5. miesto (65) a Kataláncov konečná 6. pozícia (59).Real Madrid aj FC Barcelona stratili v doterajšom priebehu ligového ročníka zhodne po 13 bodov. "Biely balet" má na konte 17 bodov, "blaugranas" so zápasom k dobru o tri menej.Prvé tohtosezónne "El Clásico" na barcelonskom Camp Nou sa skončilo triumfom hostí 3:1. Madridčania odvtedy v La Lige vyhrali akurát nad Huescou, kým Barcelončania si na konto pripísali o jedno víťazstvo viac.Real sa ostatný raz umiestnil mimo najlepšej štvorky v sezóne 1999/2000. Obsadil vtedy 5. miesto, no dokázal vyhrať Ligu majstrov. Barcelona pre zmenu v ročníku 2002/2003 skončila až šiesta.