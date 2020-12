Grosjeanovi pripadali chvíle po hroznej nehode ako večnosť, spomenul si aj na Nikiho Laudu

Poďakovanie traťovému personálu

Nechcel tak skončiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.12.2020 (Webnoviny.sk) - Niekoľko dní po tom, ako francúzsky pretekár motoristickej formuly 1 Romain Grosjean v úvode minulotýždňovej Veľkej ceny Bahrajnu prežil hrôzostrašnú nehodu, navštívil spolupracovníkov v tíme Haas.Na oboch rukách má stále obväzy v dôsledku popálenín, keďže počas úteku z horiaceho monopostu sa dotkol rozhorúčených zvodidiel, ktoré chcel preskočiť.Tridsaťštyriročný rodák zo švajčiarskej Ženevy sa stretol aj s personálom trate v Sakhire, ktorý mu po nehode pomohol dostať sa do bezpečia.Grosjean pracovníkom poďakoval za pomoc pri vystupovaní z kokpitu. Všetci prítomní pred garážou tímu Haas ho privítali potleskom. Grosjean opustil vojenskú nemocnicu v Bahrajne v stredu ráno.Počas spomenutej VC zostal uväznený v horiacom aute, ktoré sa po preniknutí nárazovou bariérou roztrhlo na dve polovice a následne explodovalo do ohnivej gule.Odborníci odhadujú, že Grosjean narazil do bariéry rýchlosťou 222 km/h.Francúz bol takmer 30 sekúnd vo vnútri kokpitu, ale napokon sa mu podarilo dostať von. Utrpel iba ľahké popáleniny na zadnej strane rúk a podvrtnutý ľavý členok.S odstupom necelého týždňa priznal, že chvíle po nehode mu pripadali ako večnosť.Spomenul si vtedy dokonca na Rakúšana Nikiho Laudu , ktorý pred 44 rokmi na VC Nemecka bol blízko smrti a utrpel vtedy vážne popáleniny."Mal som pocit, že to trvalo dlhšie ako 28 sekúnd. Myslel som na mnoho vecí, vrátane Nikiho Laudu, ktorý bol po svojej nehode pred niekoľkými desaťročiami na tom oveľa horšie. Pomyslel som, že predsa sa môj život neskončí takto," povedal Grosjean podľa webu sport.pl.