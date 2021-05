Real Madrid bude musieť hľadať nového trénera, Zidane údajne po sezóne končí

Jeho ďalšie kroky sú neznáme

16.5.2021 (Webnoviny.sk) - Zinedine Zidane už v budúcej sezóne nepovedie futbalistov španielskeho klubu Real Madrid . Ako uvádza web goal.com, 48-ročný francúzsky kouč pred minutýždňovým duelom La Ligy proti FC Sevilla (2:2) informoval hráčov o rozhodnutí odísť z madridského klubu."Zizou" sa už druhýkrát v priebehu trénerskej kariéry rozhodol pre odchod z Realu Madrid. Po prvý raz tak učinil po skončení sezóny 2017/2018, keď s tímom "bieleho baletu" zavŕšil víťazný hetrik v Lige majstrov. Na lavičku "Los Blancos" sa však vrátil už o niekoľko mesiacov - v marci 2019, keď mužstvo medzičasom neúspešne viedli Julen Lopetegui a Santiago Solari.Ďalšie kroky majstra sveta i Európy zatiaľ nie sú známe, no už dlhšie sa špekuluje o tom, že by sa mohol stať šéfom realizačného tímu v talianskom Juventuse Turín , kde by sa mohol stretnúť s niekdajším zverencom - portugalským útočníkom Cristianom Ronaldom . Zidane v minulosti hrával za Juventus v rokoch 1996-2001, neskôr si päť rokov obliekal dres madridského Realu.Ak Zidane napriek platnému kontraktu skutočne zamýšľa odchod z Realu, sú pred ním už iba posledné dva zápasy v španielskej La Lige - proti Bilbau a Villarrealu. V nich sa rozhodne, či s mužstvom obháji minulosezónny majstrovský titul. Na to však bude potrebovať aj zaváhanie momentálne prvého Atlética Madrid , ktoré v záverečných dvoch kolách bude čeliť papierovo slabším súperom - Osasune Pamplona a Valladolidu.Španielske médiá sa už zaoberajú tým, kto by sa prípadne mohol stať Zidanovým nástupcom. Najväčšie šance sa dávajú ďalšej klubovej ikone a momentálne koučovi B-mužstva - Raúlovi Gonzálezovi , ktorý nedávno odmietol ponuku trénovať nemecký Eintracht Frankfurt.