Slovenskí hokejisti prileteli do Rigy na majstrovstvá sveta, čaká ich päťdňová karanténa

16.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sa už nachádzajú v dejisku blížiacich sa majstrovstiev sveta v Rige. Po približne 90-minútovom lete v nedeľu predpoludním pristáli v metropole Lotyšska. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.Po transporte z rižského letiska do hotela čakalo 44-člennú výpravu povinné testovanie a päťdňová izolácia s tým, že po dvoch dňoch a viacerých negatívnych testov sa hráči v rámci tímovej izolácie môžu zapojiť do tréningového procesu. Ako upozorňuje spomenutý web, do uplynutia päťdňového intervalu však nesmú prísť do kontaktu s inými ľuďmi.Na majstrovstvá sveta v rámci elitnej kategórie posiela Slovensko historicky najmladší tím, jeho vekový priemer je 24,75 rokov. Dosiaľ sa nikdy nestalo, že by výprava spod Tatier mala na šampionáte medzi elitou nižší priemer ako rovných 25 rokov, s ktorým sa predstavila na šampionáte v roku 2001.Takmer polovica slovenského kádra absolvuje debut na MS, na tomto fóre sa doteraz nepredstavilo 13 z 28 nominovaných hráčov. Sú nimi Samuel Kňažko, Juraj, Slafkovský, Šimon Nemec, Adam Húska, Mislav Rosandič, Michal Ivan, Daniel Gachulinec, Martin Bučko, Martin, Faško-Rudáš, Adrián Holešinský, Miloš Kelemen, Kristián Pospíšil a Miloš Roman.V príprave na MS odohrali Slováci dovedna osem duelov. V úvode prehrali s Lotyšmi 1:2 po predĺžení, nasledovalo však päť víťazstiev - nad Lotyšmi 1:0 po predĺžení, nad Nemcami 4:3 po sam. nájazdoch a 2:1, nad Rakúšanmi 3:1 a 2:0. S Čechmi zaznamenali prehry 0:2 a 1:2.V celej príprave Slovákov trápila koncovka, na ktorej musia pred začiatkom svetového šampionátu ešte popracovať. Slovenský tím vstúpi do MS v lotyšskej Rige v piatok 21. mája duelom proti výberu Bieloruska. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.