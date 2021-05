Real Madrid okrem Ligy majstrov neuspel ani na súde, za televízne práva viac nezíska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Realu Madrid to momentálne nejde na futbalovom ihrisku a ani jeho právnikom za zeleným stolom. Real v stredu neuspel v odvete semifinále Ligy majstrov v Londýne proti FC Chelsea a tiež prehral súdny spor s najvyššou španielskou súťažou. Týkal sa výnosov z predaja televíznych práv.Úradujúci majster požiadal španielsky súd, aby zrušil časť pravidiel, ktorá sa týka centralizovaných televíznych práv v La Lige. Real Madrid zároveň tvrdil, že má nárok na 23 miliónov eur z televíznych príjmov, ktoré by mali byť splatné.Vedenie španielskej ligy však podržalo súčasný výklad pravidiel a rozhodlo sa chrániť centralizovaný predaj televíznych práv. Súd prijal tieto argumenty so zdôvodnením, že to prináša výhody všetkým účastníkom súťaže. Očakáva sa, že vedenie Realu Madrid sa vyjadrí k rozhodnutiu súdu.K vyššie spomenutým súčasným prehrám "Los Blancos" patrí aj zastavenie megalomanského projektu Európskej superligy, ktorý zahrňoval 20 špičkových futbalových klubov starého kontinentu a chcel inkasovať milióny eur najmä z predaja televíznych práv. Za jeho vznikom bol práve prezident Realu Madrid Florentino Pérez . Madridčania sa aktuálne usilujú aj o obhajobu titulu v La Lige. Štyri kolá pred koncom sú v tabuľke na druhom mieste o dva body za mestským rivalom Atléticom a s rovnakým počtom ako FC Barcelona. Najbližšie v nedeľu 9. mája Real Madrid privíta na domácom trávniku štvrtý tim tabuľky FC Sevilla. FC Barcelona a Atlético Madrid si zmerajú sily o deň skôr.