Slovenskí hádzanári spoznali súperov na majstrovstvách Európy, v Košiciach privítajú zvučné tímy

Bronzoví medailisti z posledného šampionátu

Slováci sa predstavia v Steel aréne



Zloženie základných skupín na ME mužov 2022 v SR a Maďarsku (13. - 30. 1. 2022):

A-skupina (Debrecín): Slovinsko, Dánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora

B-skupina (Budapešť): Portugalsko, Maďarsko, Island, Holandsko

C-skupina (Szeged): Chorvátsko, Srbsko, Francúzsko, Ukrajina

D-skupina (Bratislava): Nemecko, Rakúsko, Bielorusko, Poľsko

E-skupina (Bratislava): Španielsko, Švédsko, Česko, Bosna a Hercegovina

F-skupina (Košice): Nórsko, Rusko, Slovensko, Litva



Predbežný program zápasov SR v F-skupine: 13. 1.: Slovensko - Nórsko 15. 1.: Slovensko - Litva 17. 1.: Slovensko - Rusko





6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hádzaní spoznali súperov v skupinovej fáze budúcoročných majstrovstiev Európy, ktoré bude v dňoch 13.- 30. januára 2022 hostiť Maďarsko a Slovensko. Slováci sa v F-skupine stretnú s Rusmi, Nórmi a reprezentantmi Litvy. Rozhodol o tom štvrtkový popoludňajší žreb v Budapešti.Nóri budú favoritmi F-skupiny. Sú to úradujúci bronzoví medailisti z ME 2020, z predchádzajúcich troch rokov majú v zbierke aj dve strieborné medaily z majstrovstiev sveta. Rusi sú dokonca zlatí olympijskí medailisti, ich triumf pod piatimi kruhmi však pochádza spred 21 rokov zo Sydney 2000. Okrem toho majú v zbierke aj dve zlaté medaily z majstrovstiev sveta (1993, 1997) a jednu zlatú z majstrovstiev Európy (1996)."Chceme ukázať celej krajine aj budúcej generácii, že hádzaná je krásny šport. Nepozeráme sa na svojich súperov, ale na seba," cituje brankára slovenského tímu Mariána Žernoviča web eurohandball.com.Na Slovensku sa súboje ME 2022 v hádzanej mužov uskutočnia v Košiciach a Bratislave, v Maďarsku v Budapešti, Debrecíne a Szegede. Slováci odohrajú svoje zápasy v košickej Steel aréne. Na úvod bojov v F-skupine sa 13. januára predstavia proti Nórom, o dva dni neskôr 15. 1. si zmerajú sily s Litovčanmi a na záver ich čaká konfrontácia s Rusmi (17. 1.). Na šampionáte sa zúčastní 24 tímov, ktoré žreb rozdelil do šiestich skupín. Úradujúci majstri Európy Španieli sa predstavia v E-skupine spolu so striebornými z MS 2021 Švédmi, Čechmi a reprezentantmi Bosny a Hercegoviny."Som veľmi spokojný s týmto žrebom. V prvom koši nebolo ľahkého súpera, ale môžeme sa tešiť na Sandera Sagosena a na kvalitnú rýchlu škandinávsku hádzanú. Urobím všetko pre to, aby sme sa dočkali prvého slovenského víťazstva na ME, no mojím cieľom je zisk štyroch bodov," povedal v prvej reakcii tréner SR Peter Kukučka v tlačovej správe Slovenského zväzu hádzanej.