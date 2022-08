Real Madrid porazil Frankfurt a získal rekordný piaty Európsky superpohár, Benzema prekonal gólový zápis Raúla (video)

Ancelotti má motivovaný tím

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti španielskeho Realu Madrid získali piatykrát v histórii Európsky superpohár, úradujúci víťazi Ligy majstrov v stredajšom súboji o prvú trofej v sezóne 2022/2023 zdolali nemeckého šampióna Európskej ligy Eintracht Frankfurt vo fínskych Helsinkách 2:0.V 37. minúte otvoril skóre zápasu David Alaba a v 65. minúte sa presadi l Karim Benzema . Francúzsky útočník sa s 324. gólom v drese "bieleho baletu" osamostatnil na druhom mieste historického poradia pred Raúlom."Nehrali sme úžasne, ale bolo to slušné, náš zvyčajný výkon. Nepotreboval som toto víťazstvo na to, aby som vám mohol povedať, že môj tím je stále motivovaný," uviedol tréner Realu Carlo Ancelotti na oficiálnom webe Európskej futbalovej únie (UEFA) Madridský klub sa vyrovnal svojmu španielskemu rivalovi FC Barcelona a talianskemu AC Miláno s piatimi triumfami v Európskom superpohári, čo je historický rekord. Predtým získal trofej aj v rokoch 2002, 2014, 2016 a 2017."Zlepšili sme sa oproti predošlému zápasu proti Bayernu, ale Real si dokáže vypracovať dve či tri čisté šance proti každému súperovi na svete. My sme nezužitkovali naše gólové príležitosti. Real bol lepší a zaslúžil si zvíťaziť," povedal tréner Frankfurtu Oliver Glasner.Jeho zverenci v prvom kole domácej najvyššej súťaže podľahli majstrovskému Bayernu Mníchov 1:6.Real Madrid a Eintracht Frankfurt sa na európskej pohárovej scéne stretli druhýkrát. Pred 62 rokmi, 18. mája 1960, v glasgowskom finále Európskeho pohára majstrov pred 127-tisíc divákmi vyhrali Španieli 7:3. Štyri zásahy „bieleho baletu“ zaznamenal Ferenc Puskás a tromi gólmi prispel ďalší legendárny hráč Alfredo di Stéfano.Bolo to v poradí piate finále Európskeho pohára majstrov (predchodca Ligy majstrov, pozn.) a Real v ňom získal piaty titul kontinentálneho šampióna z doterajších štrnástich. Duel vtedy ponúkol historicky najvyšší počet gólov i divácku návštevu vo finálových dueloch európskeho pohára číslo jeden, pričom tento rekord platí dodnes.