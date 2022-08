Tréner slovenskej „20“ spravil pred duelom proti Kanade zmeny v zostave. Pripraviť sa musia na rýchly a tvrdý hokej

Tréner chce využiť všetkých hráčov

Petrovský prvýkrát s plexisklom

Zápas bude skvelou skúsenosťou





Slováci sa presne 24 hodín po zápase proti Kanaďanom stretnú s Lotyšmi a skupinovú časť MSJ 2022 uzavrú v nedeľu proti Fínom (20.00 h SELČ).





11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavný tréner slovenskej hokejovej "dvadsiatky" Ivan Feneš avizuje zmeny v zostave pred štvrtkovým druhým zápasom na tohtoročných majstrovstvách sveta v Edmontone proti domácim Kanaďanom.S výkonom svojich zverencov v úvodnom dueli proti Čechom (4:5) nebol veľmi spokojný a v stredu s nimi absolvoval kratší, ale intenzívny tréning. Samotní hráči sa na súboj proti "kolíske hokeja" tešia."Chceme využiť všetkých chlapcov, ktorých máme k dispozícii. Preto nastúpime na osem obrancov a dvanásť útočníkov," prezradil Feneš pre Slovenský zväz ľadového hokeja , ale podrobnosti o zmenách v kádri neuviedol.Slováci nastúpia proti Kanaďanom v noci zo štvrtka na piatok (00.00 h SELČ). "Javorový list" v úvodnom stretnutí na turnaji zdolal Lotyšsko 5:2 a v tabuľke A-skupiny je druhý o skóre za Fínskom. Rovnako s tromi bodmi sú tretí Česi a štvrtí Slováci sú zatiaľ bez bodu. Servác Petrovský strelil prvý gól Slovenska na šampionáte a v stredu oslávil 18. narodeniny, takže už nemusí nosiť na prilbe košík. Prvýkrát bude môcť hrať s plexisklom práve v jeho premiérovom súboji proti Kanade v kariére."Čaká nás rýchly a tvrdý hokej. Musíme výborne korčuľovať, dodržiavať náš systém a rýchlo si posúvať puky. Na nič nebude čas ani priestor. Uvidíme, ako to dopadne," povedal mladý center, ktorého si v júli vybral klub Minnesota Wild na drafte nováčikov do zámorskej NHL zo 185. miesta."Bude sa hrať tvrdý hokej. Boli sme sa s chlapcami pozrieť na ich prípravnom dueli so Švédmi a dosť sa na ľade rezali. Hrajú doma, očakávame veľa ľudí v hľadisku, osobne sa veľmi teším. Prehru s Českom sme vykorčuľovali, tréning nám padol vhod. Zápas s Kanadou v juniorskej kategórii na medzinárodnom ľade je skvelá skúsenosť. Zažijem ju prvýkrát a už sa neviem dočkať," uviedol ďalší slovenský útočník Libor Nemec.