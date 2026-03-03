|
Utorok 3.3.2026
Meniny má Bohumil, Bohumila
Denník - Správy
03. marca 2026
Real Madrid prekvapujúco nestačil na Getafe a strácajú štyri body na vedúcu Barcelonu
Real mal v prvom polčase hernú prevahu, oporou Getafe však bol brankár David Soria, ktorý sa zaskvel pri sóle Viniciusa Juniora a vytiahol aj strelu Ardu Gülera.
Zdieľať
Futbalisti Realu Madrid prekvapujúco prehrali v pondelkovom domácom zápase španielskej La Ligy s Getafe 0:1. Utrpeli druhú ligovú prehru za sebou a po 26. kole zaostávajú z druhej priečky za vedúcou Barcelonou o štyri body. O triumfe hostí rozhodol v 39. minúte Martin Satriano.
Real mal v prvom polčase hernú prevahu, oporou Getafe však bol brankár David Soria, ktorý sa zaskvel pri sóle Viniciusa Juniora a vytiahol aj strelu Ardu Gülera. Pred prestávkou nečakane udreli hostia, ktorých poslal do vedenia nechytateľným volejom Satriano. V druhom dejstve pokračoval „biely balet“ v nápore, no neujala sa ani hlavička Rodryga, na ktorú nedosiahol Dani Carvajal. V nervóznom závere videli červené karty domáci Franco Mastantuono i Adrian Liso v drese hostí. Real si zapísal štvrtú prehru v ligovej sezóne, Getafe sa po senzačnom triumfe posunulo v tabuľke na 11. miesto.
La Liga - 26. kolo:
Real Madrid - CF Getafe 0:1 (0:1)
Gól: 39. Satriano, ČK: 90.+5 Mastantuono - 90.+7 Liso po 2. ŽK
Real stráca štyri body na Barcu, Arbeloa: Ešte nehádžeme uterák
Futbalisti Realu Madrid zakopli v pondelkovom zápase 26. kola španielskej La Ligy a skomplikovali si cestu za titulom. Po nečakanej domácej prehre s Getafe 0:1 strácajú štyri body na vedúcu Barcelonu.
Tím Alvara Arbelou podľa očakávania dominoval štatistikám, vypracoval si viacero gólových šancí, no nedokázal ich premeniť. Pri niekoľkých sa zaskvel brankár hostí David Soria, ktorého vyhlásili za hráča zápasu. Na druhej strane ihriska mu sekundoval krásnym gólom z voleja Martin Satriano. Dvadsaťpäťročný uruguajský útočník, ktorý prišiel v januári na hosťovanie z Lyonu, v 39. minúte rozhodol o prvej výhre Getafe nad Realom od 2. januára 2022 a prvej na pôde „bieleho baletu“ od roku 2008.
Pre Real to bola druhá prehra po sebe v najvyššej španielskej súťaži od roku 2020, v predchádzajúcom kole podľahol na pôde Osasuny Pamplona 1:2. „Bol to zápas, v ktorom sme mohli robiť viaceré veci lepšie, no myslím si, že moji hráči sa snažili a vypracovali sme si viac čistých šancí ako oni. V každom prípade to, že si niečo zaslúžite, nestačí a Getafe odohralo skvelý zápas,“ povedal po trpkej prehre Arbeloa.
Real nastúpil bez hviezdneho Kyliana Mbappeho, ktorý si vo Francúzsku lieči vyvrtnuté koleno a stále mu chýba aj Jude Bellingham. V strede poľa absentuje Eduardo Camavinga a v obrane Raul Asencio a Eder Militao. Pondelkový duel navyše nedohral Franco Mastantuono, ktorý v nadstavenom čase dostal červenú kartu za hádku s rozhodcom.
Madridčania po predchádzajúcej prehre s Osasunou prepustili prvé miesto Barcelone a po pondelku na ňu strácajú štyri body. Ligové „El Clásico“ ich čaká 10. mája na pôde odvekého rivala. „Nikto tu nehádže uterák, toto je Real Madrid, tu sa nevzdávate až do posledného zápasu. Štyri body sú rozdiel, ktorý dokážeme stiahnuť a budeme o to bojovať,“ vyhlásil Arbeloa.
Getafe sa po triumfe posunulo na 11. miesto tabuľky a na pásmo zostupu má osembodový náskok. „Je veľmi ťažké získať body na tomto štadióne. Musím zablahoželať tímu k práci v obrane. V závere polčasu sme dali gól a na konci sme mohli dokonca streliť ďalší,“ povedal obranca Getafe Kiko Femenia.
