|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 3.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohumil, Bohumila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. marca 2026
MS juniorov a mládeže: Sklenárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov
Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5 km trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Rihardsom Lozbersom, ktorý minul tri terče.
Zdieľať
Slovenský biatlonista Markus Skelnárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5 km trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Rihardsom Lozbersom, ktorý minul tri terče. Bronz získal Hannes Lipfert z Nemecka (+44,8 s).
Devätnásťročný Sklenárik bol priebežný líder po ležke aj stojke, keď ako jeden z dvoch pretekárov zo 117-členného štartového poľa trafil všetkých desať terčov. Do cieľa prišiel v čase 18:28,6 minúty. V Arberi vybojoval už druhý cenný kov pre Slovensko. Pred ním triumfovala vo vytrvalostných pretekoch Michaela Straková.
Sklenárik útočil na medailu už vo vytrvalostných pretekoch, no sklamala ho streľba, keď so štyrmi chybami skončil na piatom mieste. Rovnakú priečku obsadil aj v mix štafete. Vytrvalostnú súťaž kadetov vyhral Lozbers, ktorý bol na trati jednoznačne najrýchlejší aj v šprinte, ale musel ísť až na tri trestné kolá. Sklenárik mal piaty bežecký čas so stratou 58 sekúnd na lotyšského pretekára. Okrem neho strieľal čisto už len Ukrajinec Jaroslav Harkuša, ktorý však bol výrazne pomalší na trati a skončil až na 44. mieste (+2:37,1 min).
Z ďalších troch slovenských reprezentantov skončil najvyššie Ján Kováč, ktorý zvládol ležku čisto, na stojke minul dva terče a do cieľa prišiel na 44. mieste s mankom 2:49,1 min na Sklenárika. Oliver Gajdošovci musel na tri trestné kolá a skončil hneď za ním na 52. priečke (+2:50,7 min), Šimon Krištofík bol so štyrmi chybami 64. (+3:25,8 min).
MS juniorov a mládeže - šprint:
kadeti: 1. Markus SKLENÁRIK (SR) 18:28,6 min (0), 2. Rihards Lozbers (Lot.) +19,0 (3), 3. Hannes Lipfert (Nem.) +44,8 (1), ... 51. Ján KOVÁČ +2:49,1 (2), 52. Oliver GAJDOŠOVCI +2:50,7 (3), 64. Šimon KRIŠTOFÍK (všetci SR) +3:25,8 (4)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Real Madrid prekvapujúco nestačil na Getafe a strácajú štyri body na vedúcu Barcelonu
Real Madrid prekvapujúco nestačil na Getafe a strácajú štyri body na vedúcu Barcelonu
<< predchádzajúci článok
Prestianni podľa Mourinha skončí v Benfice, ak ho usvedčia z rasizmu na Viniciusa Juniora
Prestianni podľa Mourinha skončí v Benfice, ak ho usvedčia z rasizmu na Viniciusa Juniora