Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohumil, Bohumila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

03. marca 2026

MS juniorov a mládeže: Sklenárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov



Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5 km trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Rihardsom Lozbersom, ktorý minul tri terče.



Zdieľať
MS juniorov a mládeže: Sklenárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov

Slovenský biatlonista Markus Skelnárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5 km trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Rihardsom Lozbersom, ktorý minul tri terče. Bronz získal Hannes Lipfert z Nemecka (+44,8 s).


Devätnásťročný Sklenárik bol priebežný líder po ležke aj stojke, keď ako jeden z dvoch pretekárov zo 117-členného štartového poľa trafil všetkých desať terčov. Do cieľa prišiel v čase 18:28,6 minúty. V Arberi vybojoval už druhý cenný kov pre Slovensko. Pred ním triumfovala vo vytrvalostných pretekoch Michaela Straková.

Sklenárik útočil na medailu už vo vytrvalostných pretekoch, no sklamala ho streľba, keď so štyrmi chybami skončil na piatom mieste. Rovnakú priečku obsadil aj v mix štafete. Vytrvalostnú súťaž kadetov vyhral Lozbers, ktorý bol na trati jednoznačne najrýchlejší aj v šprinte, ale musel ísť až na tri trestné kolá. Sklenárik mal piaty bežecký čas so stratou 58 sekúnd na lotyšského pretekára. Okrem neho strieľal čisto už len Ukrajinec Jaroslav Harkuša, ktorý však bol výrazne pomalší na trati a skončil až na 44. mieste (+2:37,1 min).

Z ďalších troch slovenských reprezentantov skončil najvyššie Ján Kováč, ktorý zvládol ležku čisto, na stojke minul dva terče a do cieľa prišiel na 44. mieste s mankom 2:49,1 min na Sklenárika. Oliver Gajdošovci musel na tri trestné kolá a skončil hneď za ním na 52. priečke (+2:50,7 min), Šimon Krištofík bol so štyrmi chybami 64. (+3:25,8 min).

MS juniorov a mládeže - šprint:

kadeti: 1. Markus SKLENÁRIK (SR) 18:28,6 min (0), 2. Rihards Lozbers (Lot.) +19,0 (3), 3. Hannes Lipfert (Nem.) +44,8 (1), ... 51. Ján KOVÁČ +2:49,1 (2), 52. Oliver GAJDOŠOVCI +2:50,7 (3), 64. Šimon KRIŠTOFÍK (všetci SR) +3:25,8 (4)


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Real Madrid prekvapujúco nestačil na Getafe a strácajú štyri body na vedúcu Barcelonu
<< predchádzajúci článok
Prestianni podľa Mourinha skončí v Benfice, ak ho usvedčia z rasizmu na Viniciusa Juniora

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 