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22. septembra 2026
Real Madrid prišiel o kapitána. Čo sa stalo Valverdemu a kedy sa vráti na súťažné trávniky?
Tagy: La Liga 2026/2027
Federico Valverde si poranil ľavý členok počas víkendového ligového derby proti Atléticu Madrid. Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid prišiel na istý čas o svojho kapitána Federica Valverdeho. ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Federico Valverde si poranil ľavý členok počas víkendového ligového derby proti Atléticu Madrid.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid prišiel na istý čas o svojho kapitána Federica Valverdeho. Dvadsaťosemročný uruguajský stredopoliar si totiž počas víkendového ligového duelu proti mestskému rivalovi Atléticu poranil členok.
Opora "bieleho baletu" sa zranila pri súboji s kórejským záložníkom súpera Lee Kang-inom a zástupcovia Realu trvajú na tom, že hráč Atlética mal za zákrok dostať červenú kartu.
Valverde bude mimo hry niekoľko týždňov, v najbližších dňoch teda vynechá prípravné stretnutia národného tímu proti výberom Japonska, Kórejskej republiky či Indie. Je možné, že po pauze vyhradenej pre potreby reprezentácií sa vráti do tréningového procesu a súťažného diania.
"Po vyšetreniach, ktoré náš hráč Fede Valverde podstúpil v zdravotníckych službách Realu Madrid, mu bol diagnostikovaný 3. stupeň podvrtnutia ľavého členka," uviedol v krátkom vyhlásení klub zo španielskej La Ligy.
Tréner José Mourinho na tlačovej konferencii po nedeľňajšej prehre 1:2 priniesol vytlačené obrázky dvoch zákrokov, ktoré podľa neho mali viesť k červeným kartám pre hráčov Atlética. Bol medzi nimi aj spomenutý incident, pri ktorom sa zranil Valverde.
"Biely balet" zo siedmich duelov nového ročníka najvyššej španielskej futbalovej súťaže zaznamenal päť víťazstiev a dve prehry. V tabuľke je na 4. priečke s mankom šiestich bodov na zatiaľ stopercentný FC Barcelona.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid prišiel o kapitána. Čo sa stalo Valverdemu a kedy sa vráti na súťažné trávniky? © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid prišiel na istý čas o svojho kapitána Federica Valverdeho. Dvadsaťosemročný uruguajský stredopoliar si totiž počas víkendového ligového duelu proti mestskému rivalovi Atléticu poranil členok.
Opora "bieleho baletu" sa zranila pri súboji s kórejským záložníkom súpera Lee Kang-inom a zástupcovia Realu trvajú na tom, že hráč Atlética mal za zákrok dostať červenú kartu.
Valverde bude mimo hry niekoľko týždňov, v najbližších dňoch teda vynechá prípravné stretnutia národného tímu proti výberom Japonska, Kórejskej republiky či Indie. Je možné, že po pauze vyhradenej pre potreby reprezentácií sa vráti do tréningového procesu a súťažného diania.
"Po vyšetreniach, ktoré náš hráč Fede Valverde podstúpil v zdravotníckych službách Realu Madrid, mu bol diagnostikovaný 3. stupeň podvrtnutia ľavého členka," uviedol v krátkom vyhlásení klub zo španielskej La Ligy.
Tréner José Mourinho na tlačovej konferencii po nedeľňajšej prehre 1:2 priniesol vytlačené obrázky dvoch zákrokov, ktoré podľa neho mali viesť k červeným kartám pre hráčov Atlética. Bol medzi nimi aj spomenutý incident, pri ktorom sa zranil Valverde.
"Biely balet" zo siedmich duelov nového ročníka najvyššej španielskej futbalovej súťaže zaznamenal päť víťazstiev a dve prehry. V tabuľke je na 4. priečke s mankom šiestich bodov na zatiaľ stopercentný FC Barcelona.
Zdroj: SITA.sk - Real Madrid prišiel o kapitána. Čo sa stalo Valverdemu a kedy sa vráti na súťažné trávniky? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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