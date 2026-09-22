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 24hod.sk    Šport

22. septembra 2026

Prezident La Ligy reaguje na obvinenia Realu Madrid o spiknutí rozhodcov: Začínajú to opäť tí istí


Tagy: La Liga 2026/2027

Javier Tebas vystúpil proti obvineniam zo zaujatosti arbitrov, ktoré po derby proti Atléticu Madrid "rozdúchali" zástupcovia konkurenčného Realu. Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas ostro ...



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cwc_club_world_cup_european_pushback_soccer_50469 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Javier Tebas vystúpil proti obvineniam zo zaujatosti arbitrov, ktoré po derby proti Atléticu Madrid "rozdúchali" zástupcovia konkurenčného Realu.


Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas ostro kritizoval tvrdenia o existencii rozhodcovskej "konšpirácie" voči Realu Madrid, ktoré zástupcovia "bieleho baletu" prezentovali po víkendovej ligovej prehre s Atléticom Madrid.

Kouč José Mourinho na tlačovej konferencii po stretnutí priniesol dve vytlačené snímky obrazovky, ktoré podľa neho ukazovali zákroky hráčov Atlética, ktoré mali viesť k červeným kartám. Tebas reagoval na článok v prospech Realu na sociálnych sieťach a vyjadril nesúhlas s obvineniami z "konšpirácie" proti 15-násobnému európskemu šampiónovi.

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"Začínajú to opäť tí istí, používajú ústa či klubovú televíziu. Budujú stále ten istý starý naratív – permanentnú konšpiráciu. Tento článok ide ešte ďalej – tvrdí, že rozhodcovia škodia 'obchodu, ktorý ich živí'," uviedol Tebas, ktorý je často v konflikte s Realom Madrid a jeho výrazným prezidentom Florentinom Pérezom.

"Čo presne žiada? Rozhodovanie podľa príjmov, sledovanosti alebo klubového loga? Aký spôsob vnímania rovnosti v súťaži je to? Real Madrid je pre La Ligu kľúčový, ale tvrdiť, že 'La Liga bez neho nič neznamená', to odhaľuje pohŕdanie ostatnými klubmi, ich fanúšikmi a históriou. Súťaž nepatrí nikomu," pokračoval Tebas.

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Real odštartoval sezónu rozpačito a momentálne stráca šesť bodov na obhajcu majstrovského titulu FC Barcelona. "Tvrdiť, že rozhodcovia sú proti Realu Madrid, je ako žiť v inej galaxii. Tento naratív slúži ako výhovorka na zakrytie iných nedostatkov, ktoré sú na prvý pohľad viditeľné v týchto prvých zápasoch sezóny. Je jednoduchšie ukázať na konšpiráciu, než vysvetliť, čo sa deje na ihrisku," uzavrel Tebas.


Zdroj: SITA.sk - Prezident La Ligy reaguje na obvinenia Realu Madrid o spiknutí rozhodcov: Začínajú to opäť tí istí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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