Real Madrid prišiel za jediný polčas zápasu La Ligy o trojicu hráčov a nemá obrancov. Vráti sa Sergio Ramos?

Real trápia zranenia hráčov

Sergio Ramos je voľný

10.11.2024 (SITA.sk) - Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v sobotňajšom stretnutí španielskej La Ligy 2024/2025 nad tímom Osasuna Pamplona 4:0. Na triumfe domácich „Los Blancos“ mal strelecky najvýraznejší podiel Brazílčan Vinícius Júnior , ktorý zaznamenal hetrik. Pridal sa k nemu Angličan Jude Bellingham , ktorý si na klubovej úrovni otvoril tohtosezónny strelecký účet.„Odohrali sme dobrý zápas a mám radosť z gólov, ale som smutný z Miliho, Rodryho a Lucasa,“ vyhlásil Vinícius. Spomenuté trio - Éder Militao, Rodrygo a Lucas Vázquez - zhodne utrpelo zranenia v priebehu prvého polčasu stretnutia.Najhoršie dopadol brazílsky stopér Militao, ktorý si roztrhol väzy v kolene a sezóna sa preňho skončila. Rovnaké zranenie utrpel tiež v úvode minulého ročníka.Trénera „bieleho baletu“ Carla Ancelottiho potešilo víťazstvo i výkon Viníciusa Júniora, ktorý nedávno nečakane nedostal Zlatú loptu a skončil „až“ druhý. „Vinícius robí rozdiel. To, že nedostal Zlatú loptu, na ňom nezanechalo žiadnu stopu, ako môžete vidieť,“ povedal 65-ročný Talian.Real Madrid je momentálne na druhom mieste v tabuľke La Ligy, šesť bodov za vedúcou Barcelonou. Napriek vydarenému duelu proti Osasune si Real Madrid bude musieť poradiť s náročnými výzvami.Okrem trojice, ktorá pre zranenia nedohrala sobotňajší duel, sú na listine zranených hráčov ďalšie opory ako Dani Carvajal, Thibaut Courtois, David Alaba a Aurélien Tchouameni.Hlavne v obrane môžu mať Madridčania čoraz väčšie problémy. Pre zranenie Militaa musel Ancelotti v sobotu dopriať debut mladíkovi Raúlovi Asenciovi.Keďže sezóna je dlhá a Real Madrid prakticky nemá obrancov, špekuluje sa o tom, že by sa do klubu mohol nečakane vrátiť skúsený Sergio Ramos, ktorý je momentálne bez angažmánu. V januári vraj „biely balet“ chce zabojovať o Trenta Alexandra-Arnolda z anglického FC Liverpool.