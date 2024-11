Škriniar verí tímu v kľúčovom dueli vo Švédsku: Máme na to kvalitu

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar verí, že jeho tím má kvalitu na zvládnutie sobotného zápasu Ligy národov vo Švédsku. "Sokoli" odohrajú v piatom kole C-divízie Ligy národov na pôde severského súpera kľúčový duel v boji o postup do "béčka". V októbri s týmto súperom remizovali na Tehelnom poli 2:2.





Švédi sú lídri prvej skupiny s desiatimi bodmi, rovnaký počet má aj Slovensko, no disponuje horším skóre (8:3). "Tre kronor" taktiež inkasovali trikrát, no majú na konte 11 presných zásahov a v prípade remízy tak budú v oveľa lepšej východiskovej pozícii ako Slováci. "Bude to zápas všetko alebo nič, duel o prvé miesto. Musíme sa na to dobre nachystať, domáce stretnutie bolo ťažké, pretože tí Švédi tu išli naplno, vysoko napádali a na celom ihrisku hrali jeden na jedného. U nich to bude možno ešte ťažšie, vrátil sa im Isak. My máme dostatočnú kvalitu, aj keď niektorí hráči vypadli. Nehovorím, že vieme ako na nich, ale môžeme si zobrať veci z prvého zápasu. Ako mať navrch, ako možnože vyjsť z pressingových situácií. Musíme sa tu dobre nachystať a ja verím, že to zvládneme," povedal Škriniar na pondelkovom mediálnom brífingu v Senci. Priznal, že pred októbrovým duelom vedeli o agresivite súpera, no aj tak ich prekvapila a za stavu 0:2 sa museli vracať do zápasu. "Možno treba vedieť vyhodnotiť tie situácie, kedy môžeme hrať svoj futbal a kedy to nejde. Vtedy si možno pomôcť nejakou loptou za obranu a hlavne trhať ich rozostavenie, robiť prázdne nábehy, nech sa vytvorí priestor," vysvetlil kapitán.Spomínaný útočník Alexander Isak vynechal predošlý asociačný termín pre zranenie palca na nohe. V sobotu v Štokholme doplní v silnom ofenzívnom triu Viktora Gyökeresa a Dejana Kulusevského. "Vždy pred zápasom si pozerám útočníkov alebo hráčov, proti ktorým nastúpim, proti ktorým budem hrať. Gyökeres je veľmi komplexný, rýchly a silný, jeden z najlepších útočníkov na svete. Momentálne má fantastickú formu a teraz to potvrdzuje. Góly dáva všade a proti hocikomu, budeme ho musieť strážiť, aby mu to proti nám nevyšlo," povedal Škriniar ohľadom hráča Sportingu Lisabon, ktorý strelil v tejto sezóne už 27 gólov v 20 zápasoch a na Tehelnom poli asistoval pri góle Kena Semu.Dvadsaťdeväťročný Škriniar nastúpil v sobotu po troch týždňoch za Paríž Saint-Germain. V dueli na pôde Angers jeho tím vyhral 4:2 a slovenský stopér odohral celý zápas. "Som rád, že som odohral 90 minút a dostal sa do zostavy. Vyhrali sme, čo je super, takže som prišiel pozitívne naladený, ale do reprezentácie tak chodím vždy," zhodnotil Škriniar. Jeho národný tím ide do kľúčovej fázy Ligy národov bez niekoľkých dôležitých hráčov, v ohrození je aj štart Petra Pekaríka. Tridsaťosemročný pravý obranca má svalový problém a v sobotnom zápase Žiliny na pôde Michaloviec (1:1) striedal ešte pred polčasovou prestávkou. "Zranenia ma vždy mrzia, sám som si tým prešiel v uplynulých dvoch rokoch. Viem, aké je to náročné, keď nemôžete zasiahnuť do dôležitého zápasu, ako je ten proti Švédsku. Verím, že zranení chalani budú čoskoro fit, vrátia sa do reprezentácie a bude sa im dariť v kluboch," povedal Škriniar.