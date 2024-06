Real Madrid si vo finále Ligy majstrov počkal na svoje chvíle, po triumfe nad Borussiou Dortmund oslavuje 15. titul „kráľa Európy“

Šachová partia od úvodu

Futbalová Liga majstrov 2023/2024 - finále - Londýn (Angl.):

Borussia Dortmund (Nem.) - Real Madrid (Šp.) 0:2 (0:0)

Góly: 74. Carvajal, 83. Vinícius Júnior, ŽK: 40. Schlotterbeck, 43. Sabitzer, 79. Hummels - 35. Vinícius Júnior, rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), 86 212 divákov

Zostavy:

Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Emre Can (80. Malen) - Sancho (87. Bynoe-Gittens), Brandt (80. Haller), Adeyemi (72. Reus) - Füllkrug

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos (85. Modrič) - Bellingham (85. Joselu) - Rodrygo (90.+ Éder Militao), Vinícius Júnior (90.+ Lucas Vázquez)



Kluby s minimálne troma víťazstvami v Lige majstrov, resp. Európskom pohári majstrov vo futbale (1956 - 2024):

Real Madrid 15 víťazstiev (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024) + ďalšie 3 finálové účasti (1962, 1964, 1981)

AC Miláno 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007) / 4 (1958, 1993, 1995, 2005)

Bayern Mníchov 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020) / 5 (1982, 1987, 1999, 2010, 2012)

FC Liverpool 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) / 4 (1985, 2007, 2018, 2022)

FC Barcelona 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) / 3 (1961, 1986, 1994)

Ajax Amsterdam 4 (1971, 1972, 1973, 1995) / 2 (1969 a 1996)

Inter Miláno 3 (1964, 1965, 2010) / 3 (1967, 1972, 2023)

Manchester United 3 (1968, 1999, 2008) / 2 (2009 a 2011)



Historický prehľad výsledkov finálových stretnutí Európskeho pohára majstrov (roky 1956 - 1992), resp. Ligy majstrov (od roku 1993) vo futbale:

Európsky pohár majstrov (EPM):

1956: REAL MADRID - Stade Reims (v Paríži) - 4:3

1957: REAL MADRID - AC Fiorentina (v Madride) - 2:0

1958: REAL MADRID - AC Miláno (v Bruseli) - 3:2 po predĺžení

1959: REAL MADRID - Stade Reims (v Stuttgarte) - 2:0

1960: REAL MADRID - Eintracht Frankfurt (v Glasgowe) - 7:3

1961: BENFICA LISABON - FC Barcelona (v Berne) - 3:2

1962: BENFICA LISABON - Real Madrid (v Amsterdame) - 5:3

1963: AC MILÁNO - Benfica Lisabon (v Londýne) - 2:1

1964: INTER MILÁNO - Real Madrid (vo Viedni) - 3:1

1965: INTER MILÁNO - Benfica Lisabon (v Miláne) - 1:0

1966: REAL MADRID - Partizan Belehrad (v Bruseli) - 2:1

1967: CELTIC GLASGOW - Inter Miláno (v Lisabone) - 2:1

1968: MANCHESTER UNITED - Benfica Lisabon (v Londýne) - 4:1 po predĺžení

1969: AC MILÁNO - Ajax Amsterdam (v Madride) - 4:1

1970: FEYENOORD ROTTERDAM - Celtic Glasgow (v Miláne) - 2:1 po predĺžení

1971: AJAX AMSTERDAM - Panathinaikos Atény (v Londýne) - 2:0

1972: AJAX AMSTERDAM - Inter Miláno (v Rotterdame) - 2:0

1973: AJAX AMSTERDAM - Juventus Turín (v Belehrade) - 1:0

1974: BAYERN MNÍCHOV - Atletico Madrid (v Bruseli) - 1:1 po predĺžení, opakovaný zápas 4:0

1975: BAYERN MNÍCHOV - Leeds United (v Paríži) - 2:0

1976: BAYERN MNÍCHOV - AS St. Etienne (v Glasgowe) - 1:0

1977: FC LIVERPOOL - Borussia Mönchengladbach (v Ríme) - 3:1

1978: FC LIVERPOOL - FC Bruggy (v Londýne) - 1:0

1979: NOTTINGHAM FOREST - Malmö FF (v Mníchove) - 1:0

1980: NOTTINGHAM FOREST - Hamburger SV (v Madride) - 1:0

1981: FC LIVERPOOL - Real Madrid (v Paríži) - 1:0

1982: ASTON VILLA - Bayern Mníchov (v Rotterdame) - 1:0

1983: HAMBURGER SV - Juventus Turín (v Aténach) -1:0

1984: FC LIVERPOOL - AS Rím (v Ríme) - 1:1 po predĺžení, 4:2 na strely zo značky pok. kopu

1985: JUVENTUS TURÍN - FC Liverpool (v Bruseli) - 1:0

1986: STEAUA BUKUREŠŤ - FC Barcelona (v Seville) - 0:0 po predĺžení, 2:0 na strely zo značky pok. kopu

1987: FC PORTO - Bayern Mníchov (vo Viedni) - 2:1

1988: PSV EINDHOVEN - Benfica Lisabon (v Stuttgarte) - 0:0 po predĺžení, 6:5 na strely zo značky pok. kopu

1989: AC MILÁNO - Steaua Bukurešť (v Barcelone) - 4:0

1990: AC MILÁNO - Benfica Lisabon (vo Viedni) - 1:0

1991: CZ BELEHRAD - Olympique Marseille (v Bari) - 0:0 po predĺžení, 5:3 na strely zo značky pok. kopu

1992: FC BARCELONA - Sampdoria Janov (v Londýne) - 1:0 po predĺžení

Liga majstrov (LM):

1993: OLYMPIQUE MARSEILLE - AC Miláno (v Mníchove) - 1:0

1994: AC MILÁNO - FC Barcelona (v Aténach) - 4:0

1995: AJAX AMSTERDAM - AC Miláno (vo Viedni) - 1:0

1996: JUVENTUS TURÍN - Ajax Amsterdam (v Ríme) - 1:1 po predĺžení, 4:2 na strely zo značky pok. kopu

1997: BORUSSIA DORTMUND - Juventus Turín (v Mníchove) - 3:1

1998: REAL MADRID - Juventus Turín (v Amsterdame) - 1:0

1999: MANCHESTER UNITED - Bayern Mníchov (v Barcelone) - 2:1

2000: REAL MADRID - FC Valencia (v Paríži) - 3:0

2001: BAYERN MNÍCHOV - FC Valencia (v Miláne) - 1:1 po predĺžení, 5:4 na strely zo značky pok. kopu

2002: REAL MADRID - Bayer Leverkusen (v Glasgowe) - 2:1

2003: AC MILÁNO - Juventus Turín (v Manchestri) - 0:0 po predĺžení, 3:2 na strely zo značky pok. kopu

2004: FC PORTO - AS Monaco (v Gelsenkirchene) - 3:0

2005: FC LIVERPOOL - AC Miláno (v Istanbule) - 3:3 po predĺžení, 3:2 na strely zo značky pok. kopu

2006: FC BARCELONA - Arsenal Londýn (v Paríži) - 2:1

2007: AC MILÁNO - FC Liverpool (v Aténach) - 2:1

2008: MANCHESTER UNITED - FC Chelsea (v Moskve) - 1:1 po predĺžení, 6:5 na strely zo značky pok. kopu

2009: FC BARCELONA - Manchester United (v Ríme) - 2:0

2010: INTER MILÁNO - Bayern Mníchov (v Madride) - 2:0

2011: FC BARCELONA - Manchester United (v Londýne) - 3:1

2012: Bayern Mníchov - FC CHELSEA (v Mníchove) - 1:1 po predĺžení, 3:4 na strely zo značky pok. kopu

2013: Borussia Dortmund - BAYERN MNÍCHOV (v Londýne) - 1:2

2014: REAL MADRID - Atlético Madrid (v Lisabone) - 4:1 po predĺžení

2015: Juventus Turín - FC BARCELONA (v Berlíne) - 1:3

2016: REAL MADRID - Atlético Madrid (v Miláne) - 1:1 po predĺžení, 5:3 na strely zo značky pok. kopu

2017: Juventus Turín - REAL MADRID (v Cardiffe) - 1:4

2018: REAL MADRID - FC Liverpool (v Kyjeve) - 3:1

2019: Tottenham Hotspur - FC LIVERPOOL (v Madride) - 0:2

2020: BAYERN MNÍCHOV - Paríž St. Germain (v Lisabone) - 1:0

2021: Manchester City - FC CHELSEA (v Porte) - 0:1

2022: FC Liverpool - REAL MADRID (v Paríži) - 0:1

2023: MANCHESTER CITY - Inter Miláno (v Istanbule) - 1:0

2024: Borussia Dortmund - REAL MADRID (v Londýne) - 0:2





2.6.2024 (SITA.sk) - Víťazmi futbalovej Ligy majstrov v sezóne 2023/2024 sa stali hráči španielskeho tímu Real Madrid . Zverenci trénera Carla Ancelottiho v sobotňajšom finále zdolali nemecké mužstvo Borussia Dortmund 2:0 a po rekordný pätnásty raz získali trofej európskeho klubového šampióna. Gólovými hrdinami „Los Blancos“ boli Dani Carvajal Na londýnskom štadióne Wembley to bola od úvodných minút „šachová partia“. Favorizovaní Madridčania mali častejšie loptu na kopačkách, no viedlo to akurát k niekoľkým strelám z diaľky. Nemecké mužstvo dokázalo v prvom polčas otupiť ofenzívne ostrie Realu a vytvorilo si viac nádejných situácií smerom dopredu.Z hráčov Borussie sršala do prestávky väčšia energia a niekoľko momentov mohlo skončiť gólom. Vo dvoch nebezpečných šanciach sa ocitol Adeyemi , pri strele Sabitzera sa musel Courtois poriadne natiahnuť a pri zakončení Füllkruga, hoci podľa opakovaných televíznych záberov pravdepodobne z ofsajdu, zazvonila ľavá žrď madridskej bránky.Po zmene strán nastúpil Real Madrid s omnoho väčšou aktivitou a zmenu k lepšiemu predznamenal priamy kop Kroosa zo 49. minúty, ktorý z námahou vytesnil Kobel. Z následného rohu nebezpečne hlavičkoval Carvajal, no neuspel. Pravý obranca Realu si však všetko vynahradil v 74. minúte, keď po centri Kroosa otvoril skóre.„Biely balet“ sa rozbehol a pribúdali aj šance na jeho konte. Bellingham Camavinga ani Nacho nepochodili, ale v 83. minúte pridal víťaznú poistku Vinícius Júnior. Sympaticky hrajúca Borussia sa ešte v závere snažila zdramatizovať duel, no gól Füllkruga v 87. minúte neplatil pre ofsajd a tak Real vyhral 2:0.Real Madrid je najdominantnejším klubom v histórii kontinentálneho pohára číslo jeden. Na konte má 15 titulov, čo je viac než dvojnásobok druhého v poradí - talianskeho klubu AC Miláno (7). V ére súčasnej Ligy majstrov od roku 1992 je počínanie „Los Blancos“ ešte pôsobivejšie. Real získal deväť trofejí, tri za sebou v rokoch 2016 až 2018 a šesť za ostatných desať rokov.