Ancelotti hodnotí sezónu na desať z desiatich, s kvartetom hráčov sa zaradil medzi historických rekordérov

2.6.2024 (SITA.sk) - Tréner futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelotti pred sobotňajším finále Ligy majstrov priznal, že čím bližšie bol výkop stretnutia, tým väčšie obavy mal z toho, ako to dopadne. Podotkol však, že strach je dôležitou súčasťou vydarených vecí. Tvrdil, že strach a obavy u človeka spôsobia, že myslí na najmenšie detaily a snaží sa nič nepodceniť.Prístup talianskeho stratéga sa nakoniec ukázal ako správny, keďže jeho hráči zvíťazili na londýnskom štadióne Wembley nad Borussiou Dortmund 2:0 a získali rekordný 15. titul európskeho klubového šampióna.„V tejto sezóne sme mali veľa problémov a prišli sme o kvalitných hráčov. Popasovali sme sa tým vďaka nasadeniu, obetavosti a kvalite. Vďaka tomu sme vyhrali ligu, superpohár aj Ligu majstrov. Nikdy sme sa nevzdali. Bola to perfektná sezóna, dal by som za ňu desať z desiatich. Môj tím a hráči boli vynikajúci,“ povedal podľa klubového webu Ancelotti, ktorý vyhral rekordnú piatu trofej v LM ako tréner.Pre „biely balet“ to nebolo ľahké finále. Mužstvo Borussie predviedlo sympatický a energický výkon, pričom do prestávky malo v ofenzíve viac nebezpečných možnosti ako Real. Madridský tím sa nadýchol až po prestávke, postupne zvyšoval obrátky a dočkal sa v záverečnej dvadsaťminútovke. Najprv v 74. minúte hlavičkou otvoril skóre Dani Carvajal a o deväť minút neskôr pridal druhý zásah „Los Blancos“ Vinícius Júnior „Dortmund hral do prestávky lepšie ako my, no nechal nám možnosti, ako sa dostať do zápasu. V druhom polčase sme hrali lepšie a konzistentnejšie. Toto bolo deviate finále LM po sebe, ktoré Real Madrid vyhral, a tentoraz bolo nebezpečenstvo, že ho nevyhráme, naozaj reálne,“ zložil Ancelotti poklonu tímu Borussie.Štvorica Carvajal, Luka Modrič , Nacho Fernández a Toni Kroos šiestym titulom v LM vyrovnala rekord legendy Realu Paca Genta, ktorý rovnako šesťkrát vyhral európsky pohár číslo jeden v rokoch 1956 až 1966. Pre Kroosa to malo špecifický nádych, keďže rekordný triumf v LM vybojoval vo svojom poslednom zápase klubovej kariéry.Pred sebou má už len ME 2024 vo farbách Nemecka a potom definitívne „zavesí kopačky na klinec“. Posledný duel v drese Realu s najväčšou pravdepodobnosťou odohral aj kapitán Nacho. Mužstvo Dortmundu po finále ľutovalo nevyužité príležitosti, hlavne v úvodnej štyridsaťpäťminútovke.„Vo finále musíte využiť svoje šance, ak chcete vyhrať. Bohužiaľ, nám sa to nepodarilo,“ uviedol kapitán BVB Emre Can. Borussia prehrala na rovnakom mieste finále LM po 11 rokoch, v sezóne 2012/2013 podľahla vo Wembley Bayernu Mníchov (1:2).„Som hrdý, ale aj sklamaný a prázdny. Po prehratom finále LM je ťažké nájsť správne slová,“ skonštatoval tréner nemeckého zástupcu Edin Terzič