Real Madrid v oslabení nestačil na Levante. Pomaly sa lúči s La Ligou, uviedol denník Marca

Nepriazeň osudu

Obhajca majstrovskej trofeje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kým december bol v podaní futbalistov španielskeho klubu Real Madrid ako z rozprávky, január pripomínal skôr nočnú moru. "Biely balet" v sobotňajšom dueli 20. kola La Ligy podľahol doma mužstvu Levante 1:2.Napriek oklieštenému zloženiu a neúčasti zranených Sergia Ramosa Daniho Carvajala , Lucasa Vázqueza či Federica Valverdeho chcel Real nadviazať na minulotýždňový triumf na ihrisku Deportiva Alavés (4:1). Už v 8. min však obranca Éder Militao "zatiahol záchrannú brzdu" a domáci museli hrať v počet nevýhode.Po zásahu Marca Asensia z 13. min sa zdalo, že Madridčania prekonajú nepriazeň osudu, no opak bol pravdou. Ešte do prestávky vyrovnal José Morales a v 78. min rozhodol o výhre hostí Roger Martí, ktorý predtým nepremenil pokutový kop.Vývoj stretnutia výrazným spôsobom ovplyvnila skorá červená karta, ktorá bola po skončení zápasu súčasťou mnohých špekulácií. Katalánsky hlavný rozhodca David Medié Jiménez najprv Brazílčanovi ukázal žlté napomenutie, no po chvíli zmenil názor a poslal ho "pod sprchy"."Neviem, či to bola správna červená karta. Rozhodca najskôr ukázal žltú a potom zmenil rozhodnutie. Po tomto momente sa duel skomplikoval," povedal pri mikrofóne TV Movistar+ brankár Realu Thibaut Courtois.Obhajca majstrovskej trofeje v priebehu januára prišiel o možnosť vyhrať domáci pohár i superpohár. V ligovej súťaži sa navyše viacerými zaváhaniami pripravil o niekoľko bodov, čo určite uvítalo konkurenčné Atlético Madrid."Los Colchoneros" sú stále na 1. mieste v tabuľke, pred Realom majú 7-bodový náskok a odohrali o dve stretnutia menej. Navyše, ak Barcelona v nedeľu vyhrá nad Bilbaom, zásluhou lepšieho skóre sa dostane práve pred Real.A to sa Katalánci pred niekoľkými týždňami potácali v strede tabuľky. "Real Madrid sa začína lúčiť s La Ligou," napísal denník Marca.