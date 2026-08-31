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 24hod.sk    Šport

31. augusta 2026

V roku 2028 bude Slovensko opäť hostiť skupinovú časť ME volejbalistiek


Tagy: ME vo volejbale

Organizátori rátajú s halou v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne, ktorá zatiaľ nie je postavená. Slovensko bude v roku 2028 hostiteľom jednej zo základných skupín majstrovstiev Európy volejbalistiek. ...



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rojko a nike 676x481 31.8.2026 (SITA.sk) - Organizátori rátajú s halou v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne, ktorá zatiaľ nie je postavená.


Slovensko bude v roku 2028 hostiteľom jednej zo základných skupín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Ako informuje oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), organizátori rátajú s halou v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne, ktorá zatiaľ nie je postavená.

Časť ME volejbalistiek sa pod Tatrami konala aj v roku 2019, stretnutia základnej D-skupiny a dve osemfinálové stretnutia sa vtedy konali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

"Slovenská volejbalová federácia je hrdá na to, že po šampionáte v roku 2019 sme dokázali pripraviť kandidatúru na ročník 2028 na najvyššej úrovni a splniť náročné podmienky na organizáciu takého významného medzinárodného podujatia v olympijskom športe. Od roku 2021 sa nám podarilo stabilizovať a nasmerovať slovenský volejbal na úroveň, keď sme si opäť mohli predstaviť privítať európsku volejbalovú elitu,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.

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Podľa Rojka cieľom nie je len rozvoj športovej infraštruktúry a samotného volejbalu, ale aj propagácia Slovenska doma i v zahraničí. Zároveň považuje plánovaný koncept dejiska za jeden z unikátnych aspektov slovenskej kandidatúry.

"Projekt pripravujeme tak, aby sa šampionát mohol organizovať na jednom komplexnom mieste, v Olympijskom centre x-bionic sphere v novej Olympic aréne. Celý koncept vnímame ako spojenie našej filozofie podpory modernej a kvalitnej infraštruktúry s najvýznamnejšími podujatiami v olympijských kolektívnych športoch, ktorých je volejbal významnou súčasťou,“ povedal.

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Organizácia európskeho šampionátu bude mať podľa neho význam ďaleko za hranicami samotného volejbalu. SVF chce prostredníctvom podujatia ďalej propagovať šport, sprístupniť ho všetkým vekovým kategóriám a prispieť k jeho rastu a rozvoju vo všetkých regiónoch Slovenska.

"Propagácia volejbalu a jeho rozširovanie do všetkých vekových kategórií a regiónov Slovenska je kľúčovou cestou k zvyšovaniu kvality športu a jeho postavenia v našej spoločnosti. Sme presvedčení, že podujatie takéhoto významu ukáže presah volejbalu do viacerých oblastí spoločenského života,“ dodal prezradil Rojko.

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Zdôraznil tiež význam spolupráce s európskymi a svetovými volejbalovými riadiacimi orgánmi, ako aj so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Úspešná slovenská kandidatúra je podľa neho zároveň odrazom postavenia SVF v európskom a svetovom volejbale.

"Tešíme sa na všetky tímy, fanúšikov a celú športovú komunitu, ktorá bude mať možnosť zažiť volejbal a šport na najvyššej európskej úrovni. Zároveň budeme môcť predstaviť našu krásnu krajinu a jej ľudí,“ uzavrel Rojko.

Spolu so Slovenskom sa súboje ME 2028 volejbalistiek uskutočni aj v Španielsku, ďalšie dve lokality ešte nie sú známe.


Zdroj: SITA.sk - V roku 2028 bude Slovensko opäť hostiť skupinovú časť ME volejbalistiek © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ME vo volejbale
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