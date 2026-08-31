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31. augusta 2026
V roku 2028 bude Slovensko opäť hostiť skupinovú časť ME volejbalistiek
Tagy: ME vo volejbale
Organizátori rátajú s halou v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne, ktorá zatiaľ nie je postavená. Slovensko bude v roku 2028 hostiteľom jednej zo základných skupín majstrovstiev Európy volejbalistiek. ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Organizátori rátajú s halou v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne, ktorá zatiaľ nie je postavená.
Slovensko bude v roku 2028 hostiteľom jednej zo základných skupín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Ako informuje oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), organizátori rátajú s halou v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne, ktorá zatiaľ nie je postavená.
Časť ME volejbalistiek sa pod Tatrami konala aj v roku 2019, stretnutia základnej D-skupiny a dve osemfinálové stretnutia sa vtedy konali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
"Slovenská volejbalová federácia je hrdá na to, že po šampionáte v roku 2019 sme dokázali pripraviť kandidatúru na ročník 2028 na najvyššej úrovni a splniť náročné podmienky na organizáciu takého významného medzinárodného podujatia v olympijskom športe. Od roku 2021 sa nám podarilo stabilizovať a nasmerovať slovenský volejbal na úroveň, keď sme si opäť mohli predstaviť privítať európsku volejbalovú elitu,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.
Podľa Rojka cieľom nie je len rozvoj športovej infraštruktúry a samotného volejbalu, ale aj propagácia Slovenska doma i v zahraničí. Zároveň považuje plánovaný koncept dejiska za jeden z unikátnych aspektov slovenskej kandidatúry.
"Projekt pripravujeme tak, aby sa šampionát mohol organizovať na jednom komplexnom mieste, v Olympijskom centre x-bionic sphere v novej Olympic aréne. Celý koncept vnímame ako spojenie našej filozofie podpory modernej a kvalitnej infraštruktúry s najvýznamnejšími podujatiami v olympijských kolektívnych športoch, ktorých je volejbal významnou súčasťou,“ povedal.
Organizácia európskeho šampionátu bude mať podľa neho význam ďaleko za hranicami samotného volejbalu. SVF chce prostredníctvom podujatia ďalej propagovať šport, sprístupniť ho všetkým vekovým kategóriám a prispieť k jeho rastu a rozvoju vo všetkých regiónoch Slovenska.
"Propagácia volejbalu a jeho rozširovanie do všetkých vekových kategórií a regiónov Slovenska je kľúčovou cestou k zvyšovaniu kvality športu a jeho postavenia v našej spoločnosti. Sme presvedčení, že podujatie takéhoto významu ukáže presah volejbalu do viacerých oblastí spoločenského života,“ dodal prezradil Rojko.
Zdôraznil tiež význam spolupráce s európskymi a svetovými volejbalovými riadiacimi orgánmi, ako aj so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Úspešná slovenská kandidatúra je podľa neho zároveň odrazom postavenia SVF v európskom a svetovom volejbale.
"Tešíme sa na všetky tímy, fanúšikov a celú športovú komunitu, ktorá bude mať možnosť zažiť volejbal a šport na najvyššej európskej úrovni. Zároveň budeme môcť predstaviť našu krásnu krajinu a jej ľudí,“ uzavrel Rojko.
Spolu so Slovenskom sa súboje ME 2028 volejbalistiek uskutočni aj v Španielsku, ďalšie dve lokality ešte nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - V roku 2028 bude Slovensko opäť hostiť skupinovú časť ME volejbalistiek © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko bude v roku 2028 hostiteľom jednej zo základných skupín majstrovstiev Európy volejbalistiek. Ako informuje oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), organizátori rátajú s halou v komplexe x-bionic sphere v Šamoríne, ktorá zatiaľ nie je postavená.
Časť ME volejbalistiek sa pod Tatrami konala aj v roku 2019, stretnutia základnej D-skupiny a dve osemfinálové stretnutia sa vtedy konali na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
"Slovenská volejbalová federácia je hrdá na to, že po šampionáte v roku 2019 sme dokázali pripraviť kandidatúru na ročník 2028 na najvyššej úrovni a splniť náročné podmienky na organizáciu takého významného medzinárodného podujatia v olympijskom športe. Od roku 2021 sa nám podarilo stabilizovať a nasmerovať slovenský volejbal na úroveň, keď sme si opäť mohli predstaviť privítať európsku volejbalovú elitu,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.
Podľa Rojka cieľom nie je len rozvoj športovej infraštruktúry a samotného volejbalu, ale aj propagácia Slovenska doma i v zahraničí. Zároveň považuje plánovaný koncept dejiska za jeden z unikátnych aspektov slovenskej kandidatúry.
"Projekt pripravujeme tak, aby sa šampionát mohol organizovať na jednom komplexnom mieste, v Olympijskom centre x-bionic sphere v novej Olympic aréne. Celý koncept vnímame ako spojenie našej filozofie podpory modernej a kvalitnej infraštruktúry s najvýznamnejšími podujatiami v olympijských kolektívnych športoch, ktorých je volejbal významnou súčasťou,“ povedal.
Organizácia európskeho šampionátu bude mať podľa neho význam ďaleko za hranicami samotného volejbalu. SVF chce prostredníctvom podujatia ďalej propagovať šport, sprístupniť ho všetkým vekovým kategóriám a prispieť k jeho rastu a rozvoju vo všetkých regiónoch Slovenska.
"Propagácia volejbalu a jeho rozširovanie do všetkých vekových kategórií a regiónov Slovenska je kľúčovou cestou k zvyšovaniu kvality športu a jeho postavenia v našej spoločnosti. Sme presvedčení, že podujatie takéhoto významu ukáže presah volejbalu do viacerých oblastí spoločenského života,“ dodal prezradil Rojko.
Zdôraznil tiež význam spolupráce s európskymi a svetovými volejbalovými riadiacimi orgánmi, ako aj so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Úspešná slovenská kandidatúra je podľa neho zároveň odrazom postavenia SVF v európskom a svetovom volejbale.
"Tešíme sa na všetky tímy, fanúšikov a celú športovú komunitu, ktorá bude mať možnosť zažiť volejbal a šport na najvyššej európskej úrovni. Zároveň budeme môcť predstaviť našu krásnu krajinu a jej ľudí,“ uzavrel Rojko.
Spolu so Slovenskom sa súboje ME 2028 volejbalistiek uskutočni aj v Španielsku, ďalšie dve lokality ešte nie sú známe.
Zdroj: SITA.sk - V roku 2028 bude Slovensko opäť hostiť skupinovú časť ME volejbalistiek © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ME vo volejbale
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