Real Madrid zvíťazil v Girone a vedie tabuľku La Ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo:



Espanyol Barcelona - FC Valencia 2:0 (0:0)



Góly: 63. Granero, 68. Iglesias



Girona FC - Real Madrid 1:4 (1:1)



Góly: 17. Garcia - 52. a 80. Benzema (prvý z 11 m), 39. Ramos (z 11 m), 59. Bale



FC Sevilla - Villarreal CF 0:0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 27. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid uspeli aj vo svojom druhom zápase novej sezóny španielskej La Ligy, keď v nedeľu zvíťazili na ihrisku Girony 4:1. So šiestimi bodmi tak vedú tabuľku o skóre pred úradujúcim majstrom Barcelonou, Girona je s jedným bodom šestnásta.Real síce prehrával od 17. minúty po góle Borju Garciu, no vďaka dvom pokutovým kopom skóre otočil. Ešte do polčasu vyrovnal z penalty kapitán Sergio Ramos a v 52. minúte poslal favorita do vedenia Karim Benzema. V 59. minúte zvýšil náskok Realu Gareth Bale a skóre uzavrel 10 minút pred koncom svojím druhým gólom v zápase Benzema. "Biely balet" sa tak revanšoval Girone za nepríjemnú prehru z vlaňajšieho októbra.V ďalšom dueli Espanyol Barcelona uspel v domácom stretnutí 2. kola nad Valenciou 2:0.