WNBA: Washington vyhral v 1. semifinále v Atlante

Kristi Toliverová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Play off WNBA



semifinále - 1. zápasy:



Atlanta - Washington 84:87 /stav série: 0:1/



Seattle - Phoenix 91:87



/stav série: 1:0/

New York 27. augusta (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics vyhrali v noci na pondelok v úvodnom stretnutí semifinále play off zámorskej WNBA na palubovke Atlanty Dream 87:84 a ujali sa tak vedenia v sérii hranej na tri víťazné zápasy. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová si v drese Washingtonu pripísala na konto osem bodov, dve asistencie a dva doskoky. Najvýraznejšou zásluhu na úspechu Mystics mala Elena Delle Donneová, ktorá sa blysla 32 bodmi a 13 doskokmi.V druhom semifinále sa ujali vedenia hráčky Seattle Storm, ktoré doma zdolali Phoenix Mercury 91:87.