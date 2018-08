Real podal sťažnosť na Inter, ktorý lákal Modriča

Chorvát Luka Modrič z Realu Madrid, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 17. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Madrid sa obrátil na medzinárodnú federáciu FIFA so sťažnosťou na Inter Miláno za to, že sa taliansky klub snažil pred uzávierkou prestupov získať Luku Modriča.Kapitána chorvátskej reprezentácie, ktorú na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku doviedol až do finále, v poslednom období spájali s prestupom do Serie A. Prezident "bieleho baletu" Florentino Perez však dávnejšie uviedol, že Modrič môže odísť len v prípade, že záujemca za neho zaplatí čiastku 750 miliónov eur, ktorá je v zmluve o uvoľnení.Tridsaťdvaročný špílmacher nastúpil v stredu za Real Madrid v druhom polčase Superpohára UEFA, v ktorom jeho klub prehral v estónskom Tallinne s mestským rivalom Atleticom 2:4 po predĺžení. Bol to Modričov prvý zápas od júlového finále MS proti Francúzsku.