Kanaďan P. Kudla posilnil HC Nové Zámky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 17. augusta (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC Nové Zámky angažovalo Kanaďana Patricka Kudlu. Pre 22-ročného obrancu to bude prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.Kudla je po angažovaní Mathieua Hendersona už druhý hráč, ktorý do Nových Zámkov prišiel z University of Guelph. V sezóne 2017/2018 za ňu odohral celkovo 25 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu gól a 12 asistencií. V roku 2016 ho draftoval klub NHL Arizona Coyotes v 6. kole zo 158. miesta.