Real poslal Mayorala na hosťovanie do Levante

Borja Mayoral z Realu Madrid, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 1. septembra (TASR) - Stredný útočník Realu Madrid Borja Mayoral odchádza na ročné hosťovanie do ďalšieho španielskeho prvoligového klubu Levante. V piatok do polnoci sa v La Lige končí prestupové obdobie.Tréner Realu Julen Lopetegui podľa agentúry DPA v piatok ráno na tlačovej konferencii uviedol, že po príchode Mariana Diaza z francúzskeho Olympique Lyon sa už tím nebude posilňovať.povedal Lopetegui.Späť do La Ligy zamieril bývalý útočník Barcelony Sandro Ramirez, ktorý prišiel z anglického Evertonu na ročné hosťovanie do Realu Sociedad San Sebastian.Najväčším prestupom pred uzávierkou môže byť príchod útočníka Girony Cristiana Portuguesa do Sevilly, ale ten sa zrealizuje len v prípade, že Girona nájde za neho náhradu.Avizované presuny ľavého obrancu Filipeho Luisa z Atletica Madrid do Paríža St. Germain, ani barcelonského útočníka Rafinhu do Betisu Sevilla sa nezrealizovali.