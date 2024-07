Real predstavil Mbappeho, vítalo ho vypredané Santiago Bernabeu

Španielsky futbalový klub Real Madrid oficiálne predstavil svoju hviezdnu posilu Kyliana Mbappeho. Dvadsaťpäťročného francúzskeho útočníka privítal vypredaný štadión Santiago Bernabeu a 85-tisícová návšteva prekonala doterajšiu rekordnú spred 15 rokov počas prezentácie Portugalčana Cristiana Ronalda. Mbappe podpísal v prítomnosti prezidenta klubu Florentina Pereza päťročnú zmluvu s "bielym baletom".





Mbappe prišiel pred vypredané hľadisko za búrlivého potlesku v stoji oblečený v drese s číslom deväť. Po úvodnej reči Pereza sa dostal k slovu a priaznivcom Realu sa prihovoril po španielsky. "Je neuveriteľné byť tu. Sníval som o tom dlhé roky, že budem hrať za Real Madrid. Dnes sa môj sen stal skutočnosťou. Som šťastný chlapec a za tento klub položím celý svoj život," povedal Mbappe. Hoci boli vstupenky na prezentáciu zadarmo, rýchlo sa minuli a niektorí fanúšikovia sa ich snažili predať v rozmedzí od 30 do 200 eur, keďže dopyt po nich prekračoval 100-tisíc. Svoj prvý zápas v drese Madridčanov by mal Mbappe odohrať v auguste proti RCD Mallorca v La Lige. Kapitán "Les Bleus" prišiel do Realu ako voľný hráč z Paríža Saint-Germain, jeho ročný plat sa údajne vyšplhá na 15 miliónov eur.Na veľkoplošných obrazovkách sa objavil nápis "Vitaj, Mbappe". Premietali sa aj niektoré z najikonickejších momentov klubu, zatiaľ čo z reproduktorov znela pieseň "Nessun dorma". Premietali sa aj zábery z Mbappeho kariéry, ako aj fotografie, na ktorých ešte ako dieťa nosil dres Realu a pózoval po boku bývalej klubovej hviezdy Cristiana Ronalda.Majster sveta z roku 2018 a vicemajster z MS 2022 v Katare sa pripojil k "bielemu baletu" po siedmich rokoch v Paríži Saint-Germain. Keďže vo francúzskom tíme sa mu skončila zmluva, do Realu mieri ako voľný hráč a madridský klub nemusel platiť žiadne odstupné. Mbappe sa rozhodol prestúpiť na Santiago Bernabeu už vo februári, ale verejne to odmietal potvrdiť. V Parku princov sa oficiálne rozlúčil na začiatku mája. "Splnil sa mi sen," napísal Mbappe na Instagrame v júni po oficiálnom oznámení svojho prestupu k úradujúcemu šampiónovi La Ligy.