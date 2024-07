Real Madrid oficiálne predstavil Kyliana Mbappého fanúšikom, Francúz podpísal zmluvu na päť sezón (foto)

Zmluva na päť sezón

Historický okamih pre celý klub

16.7.2024 (SITA.sk) -Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid v utorok oficiálne predstavil svojho nového hviezdneho hráča Kyliana Mbappého . Na 25-ročného francúzskeho reprezentanta bolo zvedavých takmer 80-tisíc fanúšikov "bieleho baletu", ktorí si novú tvár boli pozrieť osobne na Štadióne Santiaga Bernabéua a privítať ju v španielskej metropole.Mbapé najprv podpísal zmluvu na päť rokov a potom po boku prezident klubu Florentina Péreza vyšiel na hraciu plochu arény a dočkal sa mohutného aplauzu. Na sebe mal dres s číslom 9, usmieval sa a mával na všetky strany. Priaznivci počas toho skandovali jeho meno."Je to pre mňa úžasný deň. Odmalička som sníval o tom, že budem hrať za Real Madrid. A dnes som tu. Veľa to pre mňa znamená," prihovoril sa Kylian Mbappé davom v španielskom jazyku. Na slávnosti nechýbali ani jeho príbuzní, funkcionári madridského klubu a viacero niekdajších hviezd Realu.Na pódiu vedľa Francúza bola aj trofej z Ligy majstrov , ktorú si Madridčania vybojovali pred viac ako mesiacom v londýnskom finále.Prezident Florentino Pérez označil predstavenie Mbappého ako historický okamih pre celý klub."Dnes vítame úžasného futbalistu, ktorý si plní svoj sen z detstva. Dnes je tu, pretože práve toto chcel. Vďaka za tvoje úsilie, aby si mohol nosiť náš biely dres," uviedol. Poznamenal tiež, že príchod Mbappého bol pre klub strategický od okamihu, keď si ešte ako 14-ročný bol obzrieť zázemie organizácie, vtedy ešte ako mládežník z AS Monaco Kylian Mbappé teraz prišiel do Realu Madrid po sedemročnom pôsobení vo francúzskom Paríži Saint-Germain Madridčania sa o príchod Mbappého usilovali už dlhšie, no napríklad v roku 2021 zástupcovia PSG odmietli 180 miliónov eur, ktoré im ponúkli funkcionári Realu za tohto elitného útočníka.