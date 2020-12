Real ukončil víťaznú šnúru Atlética, Zidane hovorí o skvelom týždni a z hráčov je nadšený

Výhru neoslávia

Tréner nemal jasno

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Dvadsaťšesťzápasovú šnúru bez prehry v podaní futbalistov Atlética Madrid v španielskej La Lige ukončili ich odvekí mestskí rivali. Real ovládol sobotňajšie madridské derby, keď na prechodnom domovskom Štadióne Alfreda Di Stéfana zvíťazil 2:0 a vrátil sa naspäť do "pretekov" o majstrovský titul."Biely balet" momentálne stráca na Atlético so zápasom k dobru tri body, výraznejšie manko v prípade prehry by sa však tímu Zinedina Zidan a doháňalo podstatne ťažšie. "Od začiatku do konca sme hrali skvele, zvlášť, keď si uvedomíme, že Atlético predtým neprehralo 26 duelov. Podali sme vynikajúci výkon, vysoko sme napádali a dokázali sme udržať tempo počas celého stretnutia," vyhlásil Zidane na oficiálnej klubovej stránke.Po výsledkovej "minikríze", keď v La Lige podľahol Deportivu Alavés (1:2) či v Lige majstrov prehral so Šachtarom Doneck (0:2), "Los Blancos" zvládli mimoriadne náročný týždeň na výbornú.Najskôr uplynulú sobotu triumfovali v Seville nad miestnym FC (1:0), potom si v "hodine dvanástej" výhrou nad Borussiou Mönchengladbach (2:0) zabezpečili víťazstvo v skupine aj postup do osemfinále LM a napokon prekonali aj doterajšieho suveréna ligovej sezóny."Bol to týždeň s tromi skvelými víťazstvami. Som nadšený z hráčov, že to vybojovali. Nebudeme však nič oslavovať, pretože sme ešte nič nevyhrali. Vylepšili sme niekoľko vecí a aj vystúpenie proti Atléticu bolo výsledkom práce počas ostatného týždňa," dodal 48-ročný kouč Realu, ktorý v dueloch so Simeonem neprehral v ostatných siedmich prípadoch.Atlético v prestížnom stretnutí mnoho nepredviedlo a brankár Realu Courtois musel prvýkrát výraznejšie zasiahnuť až za stavu 2:0, keď v 80. min vyrazil hlavičku Saúla Ňígueza. "Los Colchoneros" boli úplným opakom toho, čo predvádzali v ostatných mesiacoch. Na scéne La Ligy predtým prehrali ešte 1. februára, zhodou okolností tiež na pôde Realu Madrid (0:1) - akurát na Štadióne Santiaga Bernabéua."Pred niekoľkými dňami sme v Salzburgu museli vyvinúť veľké úsilie, mali sme obavy z vypadnutia v Lige majstrov. Na našich pleciach bolo dosť veľa emocionálnej ťarchy, ale nechcem sa na to vyhovárať. Proti Realu sme hrali zle - tréner nemal jasno, ako čo najlepšie zvládnuť zápas a mužstvo neurobilo to, čo sa od neho očakávalo. Musíme sa zlepšiť," skonštatoval po stretnutí Argentínčan Simeone