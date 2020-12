Hamilton má stále problémy s dýchaním, pre koronavírus aj výrazne schudol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2020 - Britský šampión motoristickej formuly 1 Lewis Hamilton priznal, že po prekonaní koronavírusu stále pociťuje následky ochorenia COVID-19 predovšetkým pri dýchaní. Tridsaťpäťročný pretekár musel vynechať predchádzajúcu Veľkú cenu Sachíru v Bahrajne pre dva pozitívne testy, no stihol sa zotaviť pred poslednou tohtosezónnou VC Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch."Nie som stopercentne pripravený. Naozaj mi je ľúto tých, ktorých vážne zasiahol COVID-19, ktorí pre túto chorobu stratili blízkych... Toto je hrozný vírus. Zatiaľ sa necítim úplne zdravý, stále to cítim na mojich pľúcach," povedal Hamilton pre televíznu stanicu Sky Sport, citoval ho aj web sportowefakty.wp.pl.Sedemnásobný majster sveta prezradil, že koronavírus ho vyčerpal hlavne fyzicky. "Snažil som sa čo najviac spať, ale nebolo to ľahké. Navyše som dosť schudol. Nie som kondične na takej úrovni, ako keď som naposledy súťažil," skonštatoval Hamilton.Aj skrátenú sezónu 2020 MS F1 však Hamilton pretvoril na svoj obraz. Triumf na VC Bahrajnu pred dvoma týždňami bol jeho jedenásty z dovtedy pätnástich tohtosezónnych pretekov MS F1. V predstihu si zabezpečil siedmy titul majstra sveta, ktorým sa vyrovnal nemeckej legende Michaelovi Schumacherovi. Na konte má aj 95 víťazných pretekov, čo je ďalší rekordný zápis.