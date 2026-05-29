Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby neexistuje, konštatuje Kolíková – VIDEO
Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby neexistuje, konštatuje Kolíková – VIDEO
29.5.2026 (SITA.sk) - Problémom tajnej služby je podľa poslankyne Kolíkovej aj to, že je nedôveryhodná voči našim kľúčovým partnerom.
Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby v súčasnosti neexistuje. V relácii Mira Frindta PubliQ, pripravovanej v spolupráci s webom sita.sk, to skonštatovala opozičná poslankyňa a bývalá šéfka parlamentného výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková (SaS). Podľa nej závisí len od vedenia SIS, v akej miere je korektné k výboru a v akej miere je ochotné poskytnúť poslancom nejaké informácie.
„Samotný zákon, ktorý vytvára priestor toho rozsahu kontroly je malo výpovedný, aby sa jasne stanovili tie mantinely pre reálnu kontrolu," uviedla Kolíková s tým, že v súvislosti so zákonom existuje priestor na veľmi formálny výklad.
„Pomaly sa nič nedozviete naozaj ohľadom SIS. A často na výbore je vidno naozaj veľmi nedôstojný spôsob vedenia výboru a komentovanie poslancov zo strany riaditeľa SIS (Pavla Gašpara, pozn. SITA), keď sa mu nepáčia otázky, ktoré sa ho pýtajú, že to sú až osobné urážky, absolútne nemiestne, ktoré tam nepatria. A zahlcujú samozrejme aj časovo priestor výboru, že namiesto toho, aby odpovedal na otázky, je to zahltené úplne iným obsahom," povedala poslankyňa s tým, že reálna kontrola sa tak výbore neuskutočňuje.
Kolíková zároveň spomenula problematiku údajného štátneho prevratu. „Tá správa vlastne prišla zo SIS. Myslím si, že bola naozaj predmetom posmechu, keď sme si ju vypočuli síce na neverejnej schôdzi, ale to, čo sme si vypočuli, tak bolo naozaj veľmi plytké. Aj informačne, aj ohľadom reálnych obáv voči demokratickému zriadeniu Slovenskej republiky a teda naozaj z toho nevyplýval žiadny štátny prevrat," zdôraznila Kolíková s tým, že toto len dokazuje, že SIS slúži politickému boju.
Problémom tajnej služby podľa poslankyne je aj to, že je nedôveryhodná voči našim kľúčovým partnerom, ktorí sú dôležití pre našu bezpečnosť. „Slovenská republika je malá. My sme naozaj malá krajinka tu v strednej Európe. Vidíme, ako ľahko sa dajú spustiť vojnové konflikty. Jeden sa spustil tuto u suseda na východnej hranici. Je otázka, či agresor príde až na našu východnú hranicu, alebo bude Ukrajina schopná sa mu brániť. A v tom celom je dôležité mať silných partnerov. V rámci Európskej únie a v rámci NATO. A keď my vysielame signály, že sú pre nás sú partneri štáty ako Rusko, tak aké informácie nám dajú? Keď náš premiér ide do Ruska a je zrejmé, že tam nejde s tým, aby komunikoval s agresorom a dával mu jasné mantinely," skonštatovala Kolíková.
SIS podľa nej hovorí niečo iné, ale ona sama si nevie predstaviť, že by nám naši partneri dávali v takejto situácii citlivé informácie. „Myslím si, že aj českí partneri to jasne hovoria, že sú prekvapení aj z nejakej spolupráce, ktorá tu bola ohľadom tých vyhrážok k tým bombovým útokom, že my sme komunikovali úplne inak zistenia, že mal byť na konci toho celého reťazca ruský páchateľ alebo Rusko a my sme komunikovali Ukrajinu," vyhlásila opozičná poslankyňa.
Podľa Kolíkovej by bolo v tejto súvislosti potrebné hovoriť o nejakých mechanizmoch ochrany celého vnútra SIS. Kontrola na pôde parlamentu by preto mala dostať viac priestoru. „Naozaj sa to vedenie SIS musí spovedať tomu kontrolnému výboru a nemôže sa vyhýbať a musí dodávať informácie, aby tí členovia kontrolného výboru mali k tomu čo povedať, mali by mať priestor rozumieť dobre, čo sa v SIS deje," zdôraznila poslankyňa. Diskusia je podľa nej možná aj o tom, aby kontrola spadala pod nový orgán.
„Ja si myslím, podobne ako v Českej republike, tam vlastne je orgán, mimo ministerstva vnútra, niečo ako inšpekcia policajná. Oni majú mimo ministerstva vnútra takýto orgán, ktorý vlastne kontroluje príslušníkov bezpečnostných zložiek. A ja si myslím, že sa treba baviť, či pod takýto orgán nezaradiť aj Slovenskú informačnú službu aj jej príslušníkov," dodala Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby neexistuje, konštatuje Kolíková – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby neexistuje, konštatuje Kolíková – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
