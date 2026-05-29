Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. mája 2026

Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby neexistuje, konštatuje Kolíková – VIDEO


Tagy: Kontrola Medzinárodné vzťahy Rozhovor Šéf SIS

Problémom tajnej služby je podľa poslankyne Kolíkovej aj to, že je nedôveryhodná voči našim kľúčovým partnerom. Reálna kontrola



Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Problémom tajnej služby je podľa poslankyne Kolíkovej aj to, že je nedôveryhodná voči našim kľúčovým partnerom.


Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby v súčasnosti neexistuje. V relácii Mira Frindta PubliQ, pripravovanej v spolupráci s webom sita.sk, to skonštatovala opozičná poslankyňa a bývalá šéfka parlamentného výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková (SaS). Podľa nej závisí len od vedenia SIS, v akej miere je korektné k výboru a v akej miere je ochotné poskytnúť poslancom nejaké informácie.

Informácie o SIS


„Samotný zákon, ktorý vytvára priestor toho rozsahu kontroly je malo výpovedný, aby sa jasne stanovili tie mantinely pre reálnu kontrolu," uviedla Kolíková s tým, že v súvislosti so zákonom existuje priestor na veľmi formálny výklad.

Pomaly sa nič nedozviete naozaj ohľadom SIS. A často na výbore je vidno naozaj veľmi nedôstojný spôsob vedenia výboru a komentovanie poslancov zo strany riaditeľa SIS (Pavla Gašpara, pozn. SITA), keď sa mu nepáčia otázky, ktoré sa ho pýtajú, že to sú až osobné urážky, absolútne nemiestne, ktoré tam nepatria. A zahlcujú samozrejme aj časovo priestor výboru, že namiesto toho, aby odpovedal na otázky, je to zahltené úplne iným obsahom," povedala poslankyňa s tým, že reálna kontrola sa tak výbore neuskutočňuje.

Kolíková zároveň spomenula problematiku údajného štátneho prevratu. „Tá správa vlastne prišla zo SIS. Myslím si, že bola naozaj predmetom posmechu, keď sme si ju vypočuli síce na neverejnej schôdzi, ale to, čo sme si vypočuli, tak bolo naozaj veľmi plytké. Aj informačne, aj ohľadom reálnych obáv voči demokratickému zriadeniu Slovenskej republiky a teda naozaj z toho nevyplýval žiadny štátny prevrat," zdôraznila Kolíková s tým, že toto len dokazuje, že SIS slúži politickému boju.

Nedôveryhodnosť voči kľúčovým partnerom


Problémom tajnej služby podľa poslankyne je aj to, že je nedôveryhodná voči našim kľúčovým partnerom, ktorí sú dôležití pre našu bezpečnosť. „Slovenská republika je malá. My sme naozaj malá krajinka tu v strednej Európe. Vidíme, ako ľahko sa dajú spustiť vojnové konflikty. Jeden sa spustil tuto u suseda na východnej hranici. Je otázka, či agresor príde až na našu východnú hranicu, alebo bude Ukrajina schopná sa mu brániť. A v tom celom je dôležité mať silných partnerov. V rámci Európskej únie a v rámci NATO. A keď my vysielame signály, že sú pre nás sú partneri štáty ako Rusko, tak aké informácie nám dajú? Keď náš premiér ide do Ruska a je zrejmé, že tam nejde s tým, aby komunikoval s agresorom a dával mu jasné mantinely," skonštatovala Kolíková.



SIS podľa nej hovorí niečo iné, ale ona sama si nevie predstaviť, že by nám naši partneri dávali v takejto situácii citlivé informácie. „Myslím si, že aj českí partneri to jasne hovoria, že sú prekvapení aj z nejakej spolupráce, ktorá tu bola ohľadom tých vyhrážok k tým bombovým útokom, že my sme komunikovali úplne inak zistenia, že mal byť na konci toho celého reťazca ruský páchateľ alebo Rusko a my sme komunikovali Ukrajinu," vyhlásila opozičná poslankyňa.

Zodpovedanie kontrolnému výboru


Podľa Kolíkovej by bolo v tejto súvislosti potrebné hovoriť o nejakých mechanizmoch ochrany celého vnútra SIS. Kontrola na pôde parlamentu by preto mala dostať viac priestoru. „Naozaj sa to vedenie SIS musí spovedať tomu kontrolnému výboru a nemôže sa vyhýbať a musí dodávať informácie, aby tí členovia kontrolného výboru mali k tomu čo povedať, mali by mať priestor rozumieť dobre, čo sa v SIS deje," zdôraznila poslankyňa. Diskusia je podľa nej možná aj o tom, aby kontrola spadala pod nový orgán.

Ja si myslím, podobne ako v Českej republike, tam vlastne je orgán, mimo ministerstva vnútra, niečo ako inšpekcia policajná. Oni majú mimo ministerstva vnútra takýto orgán, ktorý vlastne kontroluje príslušníkov bezpečnostných zložiek. A ja si myslím, že sa treba baviť, či pod takýto orgán nezaradiť aj Slovenskú informačnú službu aj jej príslušníkov," dodala Kolíková.


Zdroj: SITA.sk - Reálna kontrola Slovenskej informačnej služby neexistuje, konštatuje Kolíková – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kontrola Medzinárodné vzťahy Rozhovor Šéf SIS
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Natália Svítková spojila opozíciu, v Trenčianskom kraji chce vymeniť dlhoročného župana Jaroslava Bašku – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Milióny z Bruselu nestačia. Regióny podľa Lexmann potrebujú väčšie právomoci

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 