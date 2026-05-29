 Meniny má Vilma
 24hod.sk    Z domova

29. mája 2026

Natália Svítková spojila opozíciu, v Trenčianskom kraji chce vymeniť dlhoročného župana Jaroslava Bašku – VIDEO, FOTO


Tagy: Kandidátka Predseda demokratov

Opozícia hovorí o historickej šanci ukončiť trinásťročnú vládu Smeru v kraji a priniesť nový impulz pre regióny, ktoré podľa nej roky stagnujú. Spoločnou



svitkova 676x436 29.5.2026 (SITA.sk) - Opozícia hovorí o historickej šanci ukončiť trinásťročnú vládu Smeru v kraji a priniesť nový impulz pre regióny, ktoré podľa nej roky stagnujú.


Spoločnou kandidátkou opozičných strán na post predsedníčky Trenčianskeho samosprávneho kraja je Natália Svítková, krajská predsedníčka strany Demokrati. Okrem Demokratov jej kandidatúru podporujú strany PS, SaS, KDH, Hnutie Slovensko a OKS.

Svítková ide do volieb s odkazom, že Trenčiansky kraj potrebuje zmeniť smer. Opozícia hovorí o historickej šanci ukončiť trinásťročnú vládu Smeru v kraji a priniesť nový impulz pre regióny, ktoré podľa nej roky stagnujú.

Kritika dvojitej role


Svítková pri oznámení kandidatúry kritizovala dvojitú rolu súčasného župana Jaroslava Bašku, ktorý zároveň pôsobí ako poslanec parlamentu za Smer. Práve v tom vidí dôvod, prečo ide Trenčiansky kraj len na "pol plynu". "Nie je možné sedieť na dvoch stoličkách. Na jednej strane ľuďom brať cez hlasovania za zlé zákony v parlamente, a na druhej strane tvrdiť, že pre tých istých ľudí v regióne robíte čo môžete."

Zároveň deklarovala, že chce byť župankou priamo v regiónoch, nie političkou odtrhnutou od reality bežných ľudí. "Ako županka nebudem sedieť v Bratislave. Budem v Trenčíne, v Prievidzi, v Myjave, v Považskej Bystrici, v Bánovciach. Službe Trenčianskemu kraju dám 100 %," sľúbila Svítková.

Zároveň ubezpečila, že v prípade jej úspechu vo voľbách by nemocnice v Bojniciach, Považskej Bystrici a na Myjave zostali v rukách kraja. Nedostatok lekárov v okresoch by riešila náborovými príspevkami.

Líderka, ktorú regióny potrebujú


Predseda Demokratov Jaroslav Naď Natáliu Svítkovú označil za typ líderky, ktorý dnes Slovensko aj regióny potrebujú. "Nová generácia, nová energia, čistý štít. Dokázala to, čo sa dlho zdalo nemožné - spojiť celú demokratickú opozíciu v kraji okolo jedného mena a jedného cieľa. Ešte nikdy nebola opozícia v Trenčianskom kraji takto jednotná. Urobíme všetko pre to, aby sa trinásťročná vláda Smeru v Trenčianskom kraji v roku 2026 skončila," vyhlásil Naď.

Natália Svítková je druhé volebné obdobie mestskou poslankyňou v Prievidzi, je matkou dvoch dcér.


Zdroj: SITA.sk - Natália Svítková spojila opozíciu, v Trenčianskom kraji chce vymeniť dlhoročného župana Jaroslava Bašku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

