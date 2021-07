Rebecca Šramková na turnaji WTA v Prahe z pozície kvalifikantky senzačne zdolala Petru Kvitovú

Šramkovú zachránilo magnézium

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková dosiahla mimoriadne cenný výsledok na turnaji WTA v Prahe, keď z pozície kvalifikantky v pondelkovom súboji 1. kola hlavnej súťaže dvojhry žien vyradila najvyššie nasadenú hráčku turnaja domácu Petru Kvitovú Niekdajšia svetová dvojka aktuálne figuruje na 12. priečke rebríčka WTA, dvadsaťštyriročná Šramková je až na 226. pozícii.Slovenka musela o postup do 2. kola poriadne bojovať, napokon však veľkú favoritku zdolala za 154 minút 7:6 (5), 3:6, 6:4.Výsledok a výkon slovenskej tenistky neznižuje ani skutočnosť, že Kvitová sa počas duelu nechala viackrát ošetriť, mala totiž problémy v oblasti pravého bedra. Rebecca Šramková už má istotu prieniku na 202. pozíciu v rebríčku."Nemôžem tomu uveriť, sama som prekvapená, čo som tu práve dosiahla. V priebehu druhého setu som začala dostávať kŕče v pravom lýtku. Zachránilo ma, našťastie, magnézium, ale aj tak som to už cítila až do konca zápasu. Petru však tiež trápili nejaké zdravotné problémy, tak aj to ma udržalo pri živote," povedal Šramková podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ) po triumfe nad dvojnásobnou víťazkou Wimbledonu.Meno súperky v 2. kole ešte Šramková nepozná, vzíde z utorkového duelu 1. kola medzi držiteľkou voľnej karty ďalšou Slovenkou Viktoriou Kužmovou a Nemkou Monou Barthelovou.Na okruhu WTA v pondelok uspela aj Anna Karolína Schmiedlová , ktorá v Budapešti za 85 minút zdolala Rumunku Irinu-Cameliu Begovú 6:3, 6:4.V 2. kole na Schmiedlovú čaká víťazka duelu medzi Španielkou narodenou v Moldavsku Aľonou Boľšovovou Zadojnovovou a domácou Dalmou Gálfiovou.