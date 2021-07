Trio anglických futbalistov čelí na sociálnych sieťach vlne rasistických urážok za prehru s Talianskom

Premiér Johnson čelí kritike

Gary Neville nebol prekvapený

Princ William je už z toho chorý

12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na mohutnú vlnu rasistických urážok tria futbalistov tmavej pleti Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka na internete po finále majstrovstiev Európy reagovalo rozhorčene vedenie anglickej Futbalovej asociácie (FA), ale aj širšie spektrum verejného života na Britských ostrovoch.Práve Rashford, Sancho a Saka, ktorí zlyhali v penaltovom rozstrele finálového duelu na Wembley, mali "veľký podiel" na tom, že majstrami Európy sa stali Taliani."Sme zhrození z nechutného správania sa ľudí na sociálnych sieťach. Spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú, by si mali raz a navždy urobiť poriadok s týmito indivíduami. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili postihnutých hráčov a zároveň naliehali na čo najprísnejšie tresty pre kohokoľvek zodpovedného," uviedla FA vo svojom vyhlásení.FA si myslí, že hybnou silou legislatívnych zmien o regulácii hanlivého vyjadrovania na sociálnych sieťach je britská vláda."Budeme naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme z hry odstránili diskrimináciu, ale prosíme vládu, aby konala rýchlo a zaviedla príslušnú legislatívu. Toto zneužívanie už nesmie mať následky v reálnom živote," skonštatovala FA.Aj keď britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že "osoby zodpovedné za toto otrasné správanie by sa mali za seba hanbiť“, čelí sústavnej kritike za podporu ľudí hejtujúcich členov anglického tímu, ktorí pokľakli pred zápasmi na ME na protest proti rasovej nespravodlivosti.Minulý mesiac Johnsonov hovorca uviedol, že premiér sa viac ako na gestá zameriava na konkrétnu činnosť. Táto poznámka viedla k rozšírenej vlne kritiky na adresu premiéra. Neskôr hovorca Johnsona korigoval pôvodný výrok a vyhlásil: "Predseda vlády rešpektuje právo všetkých ľudí pokojne protestovať a dať najavo svoje pocity týkajúce sa nespravodlivosti. Futbalisti majú jeho plnú podporu."Aj tréner Anglicka Gareth Southgate označil rasizmus na sociálnych sieťach na adresu reprezentantov Anglicka za neodpustiteľný."Budujeme spolupatričnosť v spoločnosti a táto anglická reprezentácia je majákom tohto procesu. Spájame ľudí na základe dobrých výsledkov národného tímu a naši hráči si takéto odsúdeniahodné prejavy rasizmu nezaslúžia. Vôbec nikto si ich nezaslúži," podotkol Southgate.Ďalší niekdajší anglický reprezentant Gary Neville nezostal prekvapený, keď si prečítal titulky novín o prejavoch rasizmu voči hráčom tmavej pleti v anglickom národnom tíme."Čudujeme sa, že ľudia takto reagujú, keď premiér tejto krajiny uviedol, že je v poriadku, aby mohli byť vypískaní tí, ktorí sa snažia presadzovať rovnosť a bojovať proti rasizmu? Každý problém v tejto krajine sa začína už na vrchole jej politickej pyramídy," tvrdo skonštatoval Neville podľa Sky News.Princ William, ktorý je prezident FA, sa pripojil k refrénu odsúdenia a uviedol, že už je chorý z toho, kam až zašiel rasizmus zameraný na reprezentantov Anglicka."Je absolútne neprijateľné, aby hráči museli znášať toto ohavné správanie. Už to raz musí prestať a všetci zúčastnení by mali byť braní na zodpovednosť," uviedol na twitteri.Starosta Londýna Sadiq Khan vyzval spoločnosti vlastniace či prevádzkujúce sociálne médiá, aby podnikli viac krokov na zaistenie zodpovednosti páchateľov."Vo futbale ani nikde inde neexistuje absolútne žiadne miesto pre rasizmus. Tí, ktorí sú zodpovední za nechutné zneužívanie online, musia byť braní na zodpovednosť," napísal Khan na twitteri.