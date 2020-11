Rebríček Diamanty slovenského biznisu 2020: Poznáme dvanásť najzdravšie rastúcich malých firiem Slovenska

V Bratislave lídrom rebríčka IT spoločnosť

Rodinná strojárska firma pridala do sortimentu počas pandémie ochranné masky

Lídrom rebríčka na východe druhýkrát výrobca špeciálnych antén

Diamanty slovenského biznisu oceňujú zdravo rastúce menšie firmy

Rebríček víťazov súťaže Diamanty slovenského biznisu 2020



Resco spol., s.r.o.

Elektro-Haramia, s.r.o.

Vnet, a.s.





Koval Systems

Fimabo, s.r.o

Nanotec, s.r.o.





Gevorkyan

MTS, spol., s.r.o.

HoReCup, a.s.





2J Antennas, s.r.o

Kerex, s.r.o.

Slovakia Trend Export - Import, s.r.o.





Slovakia Trend Export - Import, s.r.o.



O private equity investorovi Enterprise Investors

O magazíne Forbes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.11.2020 (Webnoviny.sk) - Diamanty slovenského biznisu je jediným rebríčkom na Slovensku, ktorý dlhodobo mapuje najrýchlejšie zdravo rastúce malé a stredné spoločnosti na Slovensku na základe objektívnych ekonomických ukazovateľov. Organizátormi ocenenia sú magazín Forbes a private equity investor Enterprise Investors. Na 12. odovzdávaní cien, ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom Pálffyho paláci, získalo ocenenie dvanásť firiem v štyroch regiónoch: západné Slovensko, stredné Slovensko, východné Slovensko a Bratislava.V Bratislave najrýchlejšie a najzdravšie rástla softvérová firma, ktorá je svetovým lídrom v mobilných biznis riešeniach. Produkty firmy RESCO používa viac ako 2 500 firiem z viac než 100 krajín sveta. Popri softvéri nedávno ohlásili aj výrobu svojho prvého hardvéru – inovatívnych slovenských smart hodiniek, ktoré sú určené pre zamestnancov firiem. Spoločnosť RESCO sa v rebríčku umiestnila v minulom roku na 3. mieste. Na ďalších miestach boli ocenené spoločnostiNa západnom Slovensku titul sa pri svojej premiére najvyššie umiestnila strojárska firmaz Beluše, ktorá v sortimente kombinuje vlastnú výrobu bankovej techniky, trezorov a automatických skladov s výrobou produktov na zákazku. Druhé a tretie miesto získali spoločnostiz Potvoríc az Vrbového.V stredoslovenskom regióne sa najvyššie v rebríčku umiestnila rodinná firmaz Vlkanovej, ktorá od roku 1996 vyvíja a vyrába kovové komponenty technológiami práškovej metalurgie. Počas pandémie dokázala firma vyvinúť vlastné masky na viacnásobné použitie a zaradila ich do svojmu sortimentu. Ďalšie miesta obsadili firmyz Krivej na Orave azo Žiliny.Firmaobhájila prvú priečku v rebríčku najrýchlejšie zdravo rastúcich firiem z východného Slovenska. Spoločnosť z Bardejova sa špecializuje na vývoj a výrobu špeciálnych antén vrátane wifi antén a navigačných zariadení. Ďalšie miesta patrili michalovskej firmeaspoločnostizo Sobraniec.Cenu v kategórii Inovatívna firma roka získala spoločnosť Slovakia Trend Export Import, ktorá sa špecializuje na predaj záhradkárskej techniky.Rebríček rýchlo rastúcich malých a stredných podnikov zostavuje spoločnosť Enterprise Investors spolu s partnermi podujatia. Do rebríčka sú zaradené spoločnosti bez účasti zahraničného kapitálu, so ziskovým hospodárením za minimálne dva predchádzajúce roky a s ročnými tržbami v rozmedzí 2 – 50 miliónov eur. V rebríčku sa odráža súbor kritérií ako rast tržieb a ziskovosť, ale aj etické štandardy riadenia a sociálne aspekty podnikania.."Malé a stredné firmy sú chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky. Skvelou správou je, že mnohé firmy sa umiestňujú v rebríčku opakovane, čiže dokážu kontinuálne rásť. Tie, ktoré sme ocenili tento rok, majú šancu zásadne vyrásť a dosiahnuť veľké medzinárodné úspechy,” povedal na slávnostnom odovzdávaní cien Martin Chocholáček, viceprezident spoločnosti Enterprise Investors.Juraj Porubský, šéfredaktor magazínu Forbes, k oceneniu dodal: "Som rád, že máme opäť možnosť odovzdať ocenenia najlepším malým a stredným firmám. Práve v ťažkých časoch, ktoré dnes prežívame, je dôležité hľadať dobrý dôvod na oslavu. Chcem zdôrazniť, že ocenené firmy sú malé giganty. Malé, pretože sa na nich pozeráme v prítomnosti. A giganty, pretože vidíme ich význam v budúcnosti."Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva VÚB, vo svojom príhovore pripomenul ekonomický význam minulého roka. "Netreba zabúdať na to, že rok 2019 bol najúspešnejší pre ekonomiku aj mnohé firmy. Dnes je realita iná a pozornosť si zaslúži každý podnikateľ, ktorý statočne bojuje o prežitie svojej firmy."Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,8 mld. eur do 142 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 127 investícií v objeme 3,7 mld. Eur, ktoré vrátili svojim investorom. Na Slovensku pôsobí nepretržite od roku 2001, pričom odvtedy investovala 100 mil. eur do slovenských spoločností. https://www.ei.com.pl/sk/ Magazín Forbes vychádza od roku 1917, patrí k najcitovanejším svetovým periodikám a je považovaný za najlepší biznisový magazín na svete. Na Slovensku magazín vychádza už od novembra 2010 a prináša témy z oblasti ekonomiky, financií a podnikania s globálnym pohľadom. Predstavuje podnikanie a biznis ako dôležitú súčasť života, prináša inšpiratívne príbehy slovenských aj zahraničných podnikateľov. Pravidelne zostavuje rebríčky úspešných ľudí a spoločností doma a vo svete. Forbes s partnermi realizuje analýzy a prieskumy zamerané na podnikateľské prostredie, monitoruje nové spoločnosti, startupy a mladé talenty, sleduje malé a stredné spoločnosti a prináša profily tých najzaujímavejších a najúspešnejších slovenských podnikateľov. www.forbes.sk Informačný servis