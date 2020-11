Slovenskú hydinu z welfare chovu ponúkame už desať rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.11.2020 (Webnoviny.sk) -Trvalo udržateľný rozvoj nie je pre spoločnosť Kaufland len prázdnou frázou, práve naopak – je doslova obchodnou prioritou. Jednoznačným dôkazom je aj pestrý sortiment v sieti predajní, v ktorom neustále pribúdajú produkty vyrobené s ohľadom na životné prostredie a férové obchodovanie. Svedomito pristupuje aj k ochrane zvierat úžitkového chovu a od svojich dodávateľov vyžaduje optimálne podmienky pre ich chov a spracovanie. Platí to aj pre slovenských hydinárov.približuje Lucia Vargováhovorkyňa spoločnosti zámery Kauflandu na najbližšie roky.Čo vlastne prináša welfare chov zákazníkovi? Predovšetkým vyššiu kvalitu mäsa. Chov hydiny týmto spôsobom v praxi znamená, že zvieratá žijú v lepších podmienkach. V halách je ich výrazne menej, majú podstielku hlbokú 10 cm, stály prístup ku kvalitnému krmivu bez pridaných antibiotík a rastových hormónov, k napájadlu s vodou. Chovateľ ich kontroluje pravidelne minimálne dvakrát denne. Kurčatá sú vykrmované najmenej 40 dní, husi a kačice 52 dní a morky 84 dní. To sa, samozrejme, odráža na vyššej kvalite ich mäsa – je výživnejšie a po kuchynskej úprave má výraznejšiu chuť, je jemnejšie a šťavnatejšie.Popri záväzku prestať s predajom vajec z klietkového chovu do roku 2025, už teraz Kaufland používa na výrobu cestovín vlastných značiek a pekárskych výrobkov vajcia z podstielkového chovu a chovu s voľným výbehom. Zákazníci túto informáciu nájdu na etiketách výrobkov.Informačný servis