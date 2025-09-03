Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

03. septembra 2025

Rebríček najvplyvnejších firiem na Slovensku vedú Slovenské elektrárne, silné zastúpenie majú aj automobilky


Ktoré podniky na Slovensku majú najväčší dosah na chod štátu, zamestnanosť a výber daní? Odpoveď ponúka nový rebríček Top 50 najdôležitejších firiem Slovenska, ktorý ...



Zdieľať
se kia 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - Ktoré podniky na Slovensku majú najväčší dosah na chod štátu, zamestnanosť a výber daní? Odpoveď ponúka nový rebríček Top 50 najdôležitejších firiem Slovenska, ktorý vznikol v spolupráci magazínu Forbes, poradenskej spoločnosti PwC a dátovej firmy FinStat. Zoznam reflektuje nielen finančné ukazovatele firiem, ale aj ich význam pre fungovanie verejného sektora.


Cieľom bolo vyhodnotiť, ktoré podniky sú v prípade ich výpadku či odchodu najkritickejšie pre slovenskú ekonomiku. Ako vysvetľuje šéfredaktorka Forbesu Lucia Okšová, hodnotenie sa neodvíjalo len od tržieb či ziskov, ale zohľadňovalo aj ich podiel na daňových príjmoch a odvodoch, ako aj celkový počet zamestnancov.

Slovenské elektrárne na čele rebríčka


Lídrom rebríčka sa stali Slovenské elektrárne, ktoré dosiahli v uplynulom období nadpriemerný ukazovateľ EBITDA, presahujúci 1,7 miliardy eur, pričom ich čistý zisk sa vlani vyšplhal na 815 miliónov eur. To je takmer sedemnásobok priemerného zisku všetkých ostatných firiem v rebríčku, ktoré mali k dispozícii údaje za rok 2024.

Vyše 200 miliónov eur zisku zaznamenalo deväť spoločností, pričom ďalšou firmou s čistým ziskom nad pol miliardy eur bola Kia Slovakia, ktorá sa dostala na druhú priečku s výsledkom presahujúcim 680 miliónov eur.

V rebríčku dominujú firmy s kladným hospodárením – až 42 z 50 vykázalo zisk, štyri firmy skončili v strate. Najvýraznejší mínusový výsledok mal U. S. Steel Košice, ktorý zaznamenal stratu takmer 100 miliónov eur. V rebríčku ho však udržal počet zamestnancov, ktorý presahuje sedemtisíc, a s tým súvisiace vysoké odvody.

Slovensko si udržiava status automobilovej veľmoci


Najväčšiu skupinu firiem v rebríčku tvoria zástupcovia energetiky a automobilového priemyslu. V energetike sa umiestnilo 11 spoločností, v automotive sektore osem. Silné zastúpenie má aj bankový sektor, ktorý reprezentuje šesť bánk s vysokou hodnotou vlastného kapitálu. Maloobchod má štyri zastúpenia, doprava prostredníctvom železničných firiem tri a telekomunikačný sektor obsadili tri spoločnosti.

Zastúpenie odvetví ilustruje, že Slovensko si naďalej udržiava status automobilovej veľmoci, aj keď trhová hodnota týchto firiem čelí tlaku. Dôvodom sú výzvy ako rastúca konkurencia z Ázie či prechod na elektromobilitu, ktoré znižujú stabilitu sektora.

Medzi najvýraznejšie posuny v rebríčku patria firmy z oblasti obranného priemyslu a hazardu. Zbrojársky priemysel získava na význame vďaka aktuálnej geopolitickej situácii, zatiaľ čo hazard vyniesol do prvej päťdesiatky spoločnosť Niké – jednu z dvoch firiem v rebríčku s čisto slovenským vlastníctvom. Ďalšie dve stávkové spoločnosti sa umiestnili tesne pod čiarou.

Významným ukazovateľom bola aj zamestnanosť


Významným ukazovateľom pri zostavovaní rebríčka bola aj zamestnanosť a s ňou spojené osobné náklady. Len tri firmy – Volkswagen Slovakia, Železnice Slovenskej republiky a U. S. Steel Košice – prekonali hranicu jednej miliardy eur na mzdách a odvodoch za sledované trojročné obdobie.

Ďalšie tri podniky dosiahli úroveň od 500 do 600 miliónov eur, trinásť firiem vykázalo náklady medzi 250 a 500 miliónmi eur a sedemnásť spoločností investovalo do zamestnancov medzi 100 a 250 miliónmi eur.

Ako pripomína Forbes, tieto čísla predstavujú objem financií, ktorý priamo zabezpečuje živobytie desaťtisícov ľudí, a zároveň aj úsporu pre štát na výdavkoch spojených s nezamestnanosťou. V prípade ekonomicky zraniteľných sektorov, ako je exportne orientovaný automobilový priemysel, to zohráva mimoriadne dôležitú úlohu.

Desať najdôležitejších firiem na Slovensku podľa Forbesu:


1. Slovenské elektrárne

2. Volkswagen Slovakia

3. Kia Slovakia

4. Slovnaft

5. Slovenská sporiteľňa

6. Všeobecná úverová banka

7. Continental Tires Slovakia

8. Slovak Telekom

9. Lidl Slovenská republika

10. Tatra banka




Zdroj: SITA.sk - Rebríček najvplyvnejších firiem na Slovensku vedú Slovenské elektrárne, silné zastúpenie majú aj automobilky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Automobilky Automobilový priemysel Banky elektrárne Energetika Rebríček Slovenská ekonomika Slovenské firmy
