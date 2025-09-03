Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Z domova

03. septembra 2025

Vodiči, pozor! Diaľnica D1 pri Piešťanoch v smere na Trenčín je pre nehodu kamiónov úplne uzavretá


Diaľnica D1 v smere z Piešťan na Trenčín je úplne uzavretá, dôvodom je nehoda kamiónov. Polícia dopravu z diaľnice odkláňa. Viac informácií poskytne, keď to situácia dovolí.



Diaľnica D1 v smere z Piešťan na Trenčín je úplne uzavretá, dôvodom je nehoda kamiónov. Polícia dopravu z diaľnice odkláňa. Viac informácií poskytne, keď to situácia dovolí.


Zdroj: SITA.sk

