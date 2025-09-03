|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Belo
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2025
Vodiči, pozor! Diaľnica D1 pri Piešťanoch v smere na Trenčín je pre nehodu kamiónov úplne uzavretá
Tagy: Dopravná nehoda Kamióny
Diaľnica D1 v smere z Piešťan na Trenčín je úplne uzavretá, dôvodom je nehoda kamiónov. Polícia dopravu z diaľnice odkláňa. Viac informácií poskytne, keď to situácia dovolí. ...
Zdieľať
Zdroj: SITA.sk - Vodiči, pozor! Diaľnica D1 pri Piešťanoch v smere na Trenčín je pre nehodu kamiónov úplne uzavretá © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda Kamióny
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rebríček najvplyvnejších firiem na Slovensku vedú Slovenské elektrárne, silné zastúpenie majú aj automobilky
Rebríček najvplyvnejších firiem na Slovensku vedú Slovenské elektrárne, silné zastúpenie majú aj automobilky
<< predchádzajúci článok
V pondelok sa v Košiciach zrazila električka s dvomi autami, zasahovali aj záchranné zložky
V pondelok sa v Košiciach zrazila električka s dvomi autami, zasahovali aj záchranné zložky