RECENZIA: Snehová kráľovná prišla aj do Bratislavy

Príbeh Snehovej kráľovnej, ktorá sa zmocní srdca mladého chlapca Kaja a donúti ho prísť do jej večne ľadového kráľovstva, je dobre známy deťom po celom svete. Tentokrát si príbeh o sile priateľstva a odvahe postaviť sa zlu mohli pozrieť najmladší diváci v Eurovia Aréne - Športovej hale Pasienky v Bratislave.



V muzikáli, ktorý vznikol na motívy rozprávky obľúbeného dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena, sa predstavili viacerí herci známi predovšetkým z Divadla Nová scéna. Postavy Kaja sa zhostil Dárius Koči, jeho kamarátku Gerdu zahrala Romana Dang Van. Najvýraznejšie sa však svojej role chopila Barbora Švidraňová ako Snehová kráľovná, ktorá bola schopná vytvoriť aj štyri ďalšie menšie postavy. "Hrám celkovo štyri úlohy – všetky štyri ročné obdobia. Je to tak urobené zámerne dramaturgicky, metafora ročných období znamená, že zima nemôže trvať večne. Vždy príde jar a ja sa zmením, kolobeh života sa nedá zastaviť," priblížila.

Na snímke Romana Dang Van (vľavo) ako Gerda a Dárius Koči (vpravo) ako Kaj. V pozadí Lucia Vráblicová v úlohe babičky v muzikáli Snehová kráľovná.

Foto: Stanislava Topoľská

Na scéne dominovala veľká led obrazovka. Dopomáhala k vytvoreniu atmosféry štyroch ročných období, počas ktorých sa zúfalá Gerda snažila nájsť Kaja opantaného „charizmou“ Snehovej kráľovnej. Vizuálne efekty na plátne dopĺňali kostýmy Terezy Hudákovej. Herečky s kvetnatými vencami na hlave a šatami pripomínajúcimi letnú lúku sa po chvíli zmenili na chladné ľadové vločky v lesklých strieborných odevoch.Gerdu počas putovania sprevádzal aj snehuliak Ruby (Marián Labuda ml.), ktorý sa nebál na javisku miestami aj improvizovať, čím deti neraz rozosmial. O hudobnú zložku muzikálu sa postarali Kari Kimmel a Tomi Popovič, pod texty piesní sa autorsky podpísal Marián Brezáni. Pesničky boli ľahko zapamätateľné, po chvíli si ich pospevovali s hercami aj deti. Na druhej strane boli rýmy niekedy až príliš predvídateľné. Titulnú pieseň "Roztopím" naspievala Dominika Mirgová.

Snímka z muzikálu Snehová kráľovná.

Foto: Stanislava Topoľská

Rodinný muzikál trvajúci 80 minút by zaiste zniesol aj rozvinutejšiu dejovú líniu, v ktorej by nebolo všetko priamočiaro naznačené. Ponechal by sa tak aj priestor detskej predstavivosti a hravosti. Hlavný cieľ muzikálu – zabaviť a zaujať mladého diváka bol ale naplnený. Deti si vydýchlo chvíli, keď sa Gerde podarilo znovu roztopiť ľadové srdce Kaja, ktorý sa vyslobodil zo zajatia kráľovnej. Samotní herci boli nadšení atmosférou – „Bolo to skvelé, čarovné a rozprávkové, bola to aj veľká zodpovednosť. Pretože bolo v hľadisku veľa detí a deti sú najúprimnejší diváci. Prípravy boli náročné a hektické. Ale príbeh je veľmi jednoduchý, nebolo o čom filozofovať. Naučili sme sa choreografie, ktoré dokonale doplnili kostýmy. Boli sme skvelý tím, taká veľká rodina,“ skonštatovala Romana Dang Van.Muzikál Ľadová kráľovná bude okrem Bratislavy možno vidieť takmer vo všetkých väčších mestách na Slovensku.