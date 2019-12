S. Čaňová: Psom z útulku by na Vianoce najviac pomohol nový domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 22. decembra (TASR) - Útulku, ale aj samotným psom by na Vianoce najviac pomohol nový domov. TASR to povedala koordinátorka kampaní Slobody zvierat Silvia Čaňová. Veľkú radosť by podľa nej však mali psíky aj vtedy, keby sa ľudia prišli na Štedrý deň s nimi poprechádzať."Adopcie sú najväčšia pomoc pre zvieratko, ale i pre útulok, pretože sa uvoľní miesto pre ďalšieho psíka či mačičku v núdzi," uviedla Čaňová. Zvieratá sa však potešia aj prechádzke či materiálnej pomoci. Novinkou je tiež virtuálna adopcia. "Vianočná zbierka krmiva na Poliankach v Bratislave je už otvorená a každý kto chce, môže priniesť do útulku aj krmivo pre psíky a mačky," povedala Čaňová.Zvieratá v útulku majú svoje búdy zateplené slamou. Čaňová podotkla, že zvierací pacienti či mláďatá budú vo vnútornej karanténe.Pracovníci útulku budú zvieratám cez sviatky poskytovať hygienu, kŕmenie, liečbu a v zlých prípadoch i operácie. Čaňová priblížila, že rovnako bude fungovať aj odchyt zatúlaných, zranených či vyhodených zvierat v Bratislave.