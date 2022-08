31.8.2022 (Webnoviny.sk) - V Lidli môžete opäť podporiť vzdelávanie budúcich vinárov.Lidl pozná "Recept na podporu mladých slovenských vinárov". Pod týmto názvom realizuje diskont spolu so Strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou v Modre už tretí ročník podpory vzdelávania mladých vinárov. Diskontný reťazec ponúkne od 31. augusta vo všetkých svojich 157 predajniach štyri biele vína z produkcie spomenutej SOŠ, jedinej svojho zamerania na Slovensku, a za každú predanú fľašu venuje škole 1 € na skvalitnenie vzdelávacieho procesu."Slovenské vína sa čoraz viac presadzujú aj v zahraničí. Sami to vidíme podľa toho aký záujem o ne majú naši kolegovia z Lidlov v iných krajinách. Veľmi radi ich úspechu dopomôžeme či už sprostredkovaním exportu, alebo podporou vzdelávania budúcich vinárov," povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu.Budúcich slovenských vinárov teraz môžu spolu s Lidlom podporiť aj jeho zákazníci. Od posledného augustového dňa si budú môcť zakúpiť Rulandské šedé, Tramín červený, Chardonnay a Muškát Ottonel s jednotnou cenou 4,99 €. Za podporu v prvom roku projektu si škola zakúpila nerezový lis hydrolis, vďaka ktorému dokáže z rmutu získať viacej kvalitného muštu než predtým. O rok neskôr si vďaka prostriedkom od Lidla SOŠ zaobstarala barikové sudy, ktoré sú určené na výrobu červeného vína. Škola môže aj vďaka tejto podpore vyrábať červené víno z mladej slovenskej odrody Dunaj v lahodnej kvalite."Vychovávame budúcu generáciu mladých vinárov ako jediná škola na Slovensku už takmer 140 rokov. Študenti a vína z produkcie SOŠ vinársko-ovocinárskej sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach na domácich i zahraničných súťažiach. Naším dlhodobým cieľom je prispieť k tomu, aby v budúcnosti každé vinárstvo malo odborne vzdelaného vinára. Teší nás, že našu výnimočnosť vníma aj Lidl, ktorý nás na spoluprácu prvý krát oslovil v roku 2019. Veríme, že spolupráca bude úspešne fungovať naďalej a spoločne budeme kooperovať na vzdelávaní budúcich vinárov a teda budúcich možných dodávateľov do reťazca. A tak sa na stoloch spokojných zákazníkov – milovníkov vína budú môcť ocitnúť naozaj kvalitné slovenské vína, na ktoré budeme môcť byť všetci hrdí," povedala Ing. Monika Kisová, riaditeľka jedinej SOŠ vinársko-ovocinárskej na Slovensku.Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 157 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých podobných iniciatív. Lidl má vo svojej ponuke obľúbené "domáce" tematické týždne "Vyrobené na Slovensku" a "Retro", oslovuje slovenských dodávateľov výzvou "Dajte o sebe vedieť" a organizuje pre nich tiež vzdelávacie podujatia. V roku 2021 uviedol Lidl na trh novú privátnu značku – Slovenskô, pod ktorou zákazníkom ponúka typicky slovenské výrobky od domácich dodávateľov. Svoju ponuku môžu reťazcu poslať prostredníctvom elektronického formulára: https://bit.ly/3weF9yP V predošlom obchodnom roku zvýšil diskont počet slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat s nimi narástol o viac ako 16%. Lidl aktuálne spolupracuje s 279 slovenskými dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil v roku 2021 bezmála 450 miliónov eur v nákupných cenách. To znamená, že presne takúto sumu dostali dodávatelia od Lidlu na svoje účty. Firmy zo Slovenska zároveň zaviezli 36% zo všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo predstavuje najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky, tretí boli nemeckí dodávatelia.O aktivitách Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre sa dozviete viac na jej webovej stránke: www.svosmo.edupage.org Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.Informačný servis