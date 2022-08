DODO spúšťa doručovanie dvoma kuriérmi

Online predaj nábytku porastie každý rok o 5 %

Ľudia si čoraz častejšie z internetu objednávajú veľké spotrebiče

Doručovanie dvoma kuriérmi už skúšobne beží v Čechách a Maďarsku

31.8.2022 (Webnoviny.sk) -Napriek krátkodobému spomaleniu rastu elektronického obchodu je zrejmé, že digitalizácia maloobchodu bude v nadchádzajúcich rokoch pokračovať a prinesie so sebou potenciál ďalšieho rastu pre doručovacie služby. Jedným zo segmentov, kde digitalizácia zatiaľ postupovala pomalšie, je segment nábytku. Avšak podľa odhadov spoločnosti Statista bude tento segment v nasledujúcich štyroch rokoch rásť o takmer 5 % ročne. V oblasti online nakupovania sa predaj nábytku do roku 2025 takmer zdvojnásobí a v Spojených štátoch amerických už teraz predstavuje online predaj nábytku takmer 12 % predaja v rámci elektronického obchodu.Podobne ako v prípade nábytku, aj v ostatných segmentoch, ktoré sa zvyčajne vyznačujú veľkými rozmermi a vysokou hmotnosťou, rastie dopyt po online prostredí. Ľudia si čoraz častejšie objednávajú cez internet domáce spotrebiče, ako sú chladničky, práčky atď., alebo veľké športové vybavenie, ako sú bežecké pásy alebo trenažéry. S rastom elektronického obchodu a jeho rozšírením do ďalších segmentov však rastú aj požiadavky zákazníkov na kvalitu sprievodných služieb, predovšetkým na rýchlosť doručenia."Na doručenie v konkrétnom hodinovom intervale v deň objednávky si zákazníci rýchlo zvykli napríklad pri rozvoze jedla. Niet divu, že začínajú požadovať podobný štandard služieb aj pri iných druhoch tovaru. Dokonca aj v najobľúbenejších nábytkárskych reťazcoch musia zákazníci čakať na doručenie nábytku niekoľko dní, zaplatiť nemalú sumu a čakať pol dňa na kuriéra. S DODO sme sa vždy snažili nastaviť nové štandardy na trhu a teraz chceme zmeniť trh s doručovaním nadrozmerných balíkov, ktoré doručíme rýchlo, presne a až k zákazníkovi domov," hovoríSpustenie novej služby určenej pre nadrozmerné zásielky je pre spoločnosť DODO spôsobom, ako priniesť riešenia, z ktorých už spoločnosť pomohla vytvoriť trhový štandard v iných segmentoch, do tých oblastí elektronického obchodu, kde bežné doručovacie služby zaostávajú. Firma zaviedla štandardy v oblasti doručovania potravín, kde zabezpečuje rozvoz pre značky ako Tesco, Košík a Penny alebo dokonca v segmente liekov, kde v režime doručenia v rovnaký deň vozí zákazníkom tovar zo siete lekární Dr. Max."Vidím veľký obchodný potenciál pre službu, kde sú pre doručenie potrební 2 kuriéri. Zákazníci jasne vyjadrujú, čo očakávajú od moderného e-shopu, a predajcovia, ktorí chcú uspieť, musia byť schopní splniť ich požiadavky. V mnohých segmentoch sa nám podarilo výrazne posunúť trhové štandardy a som si istý, že podobnú zmenu si zaslúžia aj segmenty nábytku, elektrotechniky, športových potrieb a iných druhov objemného tovaru. Napríklad v Maďarsku už prepravujeme športový tovar zo siete predajní Hervis za účasti dvoch kuriérov, na Slovensku evidujeme vážny záujem zo strany viacerých ďalších celoeurópskych obchodných reťazcov," hovoríSpoločnosť DODO službu pilotne testuje v Českej republike a v Maďarsku, a rokovania so zákazníkmi prebiehajú aj v ďalších krajinách, kde spoločnosť DODO pôsobí. Masívna zahraničná expanzia je v súčasnosti hlavnou prioritou spoločnosti DODO, ktorej pomôže nedávna investícia ve výške 60 miliónov eur od investorov Daniela Křetinského a Patrika Tkáča.