Recept proti inflácii: investície do podnikových dlhopisov

Menšia volatilita

Investičné nápady J&T

Toto marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky ("Banka") nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu a uvedené informácie nie sú investičným poradenstvom, osobným odporúčaním či analýzou investičných príležitostí. Informácie o výkonnosti v minulosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách, na získanie čistých hodnôt musí investor zohľadniť poplatky účtované Bankou, zdanenie závisí od osobných pomerov investora. V rámci oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu dlhopisu. Toto oznámenie má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky a konečné podmienky. Viac informácií o rizikách na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/upozornenie-rizika/.

23.4.2025 (SITA.sk) -Investičných nástrojov na trhu je pomerne veľa – od akcií, cez investície do fondov až po nákup dlhopisov. Pri aktuálnych výzvach, ktorým čelí svetová ekonomika ohľadom protekcionizmu v zahraničnom obchode a pri zmenenom geopolitickom rozpoložení však môže hodnota mnohých investícií, najmä tých rizikovejších, ako sú akcie či akciové fondy, čeliť volatilite, čo nie každý investor dokáže akceptovať.Atraktívnymi môžu byť v takejto situácii korporátne dlhopisy. Výhodou je, že sú v porovnaní s akciami menej náchylné na kolísanie cien, no stále dokážu ponúknuť výnos porážajúci infláciu. Mnohé emisie ponúkajú vzhľadom na podstupované riziko pomerne zaujímavé zhodnotenie. Aj keď, samozrejme, aj s touto investíciou je spojené riziko a hodnota investovaných prostriedkov môže v čase klesať alebo stúpať.Špecifickou výhodou korporátnych dlhopisov na finančnom trhu stredoeurópskeho regiónu je, že sú relatívne viac izolované od diania vo svete, nie je v nich prítomných veľa inštitucionálnych hráčov a väčšina investorov ich drží do splatnosti. Dlhopisy expandujúcich firiem so silnými bilanciami a zaujímavými podnikateľskými nápadmi patriace k lídrom vo svojom segmente dokážu navyše efektívne čeliť aj dočasným ekonomickým výkyvom.Práve takéto kvalitné dlhopisy umiestňuje na trh už od roku 2011 expert na investície J&T BANKA . Počas 15 rokov aranžovala už celkovo 81 emisií v úhrnnom objeme viac ako 5 miliárd eur. Tieto dlhopisy priniesli svojim majiteľom celkové zhodnotenie vo výške 860 miliónov eur, z čoho takmer 660 miliónov eur bolo priamo vyplatených ako kupónový výnos.Prostredníctvom dlhopisov sa investori podieľajú na výnosoch investičných nápadov skupiny J&T a jej tradičných partnerov v rôznych odvetviach od finančných služieb cez nehnuteľnosti až po energie.Atraktívnu investičnú príležitosť prináša J&T BANKA na trh aj v týchto dňoch. Ide o emisiu päťročných dlhopisov JTSEC FIN IV 5,50/2030 , ktorá úka investorom pravidelný, polročne vyplácaný úrokový výnos vo výške 5,50 % p.a. Emitent a ručiteľ sú súčasťou skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED založenej v roku 2013. Skupina sa zameriava na vyhľadávanie investičných príležitostí v oblastiach cenných papierov, projektového financovania, akvizičného financovania, reštrukturalizácií a private equity investícií. Medzi hlavné sektory jej pôsobenia patria priemysel a energetika, reality, e-commerce, cestovný ruch a súvisiace služby, médiá, šport a informačné a komunikačné technológie. Skupina pôsobí v rámci krajín strednej a východnej Európy, najmä na Slovensku a v Českej republike, v Chorvátsku a v Holandsku.Investor by sa mal pred rozhodnutím investovať do dlhopisov, samozrejme, zoznámiť s prospektom, s emisnými podmienkami a s konečnými podmienkami, kde sú detailne uvedené všetky potrebné informácie.Informačný servis